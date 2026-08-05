Si está cansado de las llamadas spam, bloquear números ya no basta: esta recomendación puede ayudarle a denunciarlas

Las llamadas spam se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para millones de personas. Suelen llegar de manera constante, todos los días, a cualquier hora y, casi siempre, en el momento menos oportuno, lo que termina generando molestia, interrupciones e incluso estrés en quienes las reciben.

Responder este mensaje de un asistente virtual podría costarle millones de pesos y hacerle perder sus cuentas bancarias

Ante esta situación, muchas personas optan por rechazarlas de inmediato, colgar apenas entra la llamada o simplemente ignorarlas hasta que dejen de insistir. Sin embargo, algunos expertos advierten que esta estrategia no siempre resulta efectiva, ya que puede dar la impresión de que el usuario no está disponible en ese momento, pero que podría contestar si continúan llamando.

La preocupación, además, va mucho más allá de la incomodidad. En muchos casos, estas llamadas tienen fines delictivos. Los ciberdelincuentes han encontrado en este método una forma de engañar a las víctimas mediante estrategias cada vez más sofisticadas, con el objetivo de obtener información sensible, como datos personales o financieros.

Las llamadas spam se han convertido en una de las principales molestias para los usuarios. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

A esto se suman las llamadas de empresas que realizan campañas publicitarias no solicitadas, una práctica que muchos consideran invasiva. Por esta razón, cada vez más usuarios buscan herramientas y alternativas que les permitan tener un mayor control sobre las llamadas que reciben y atender únicamente aquellas que realmente les interesan.

Aunque existen diferentes formas de enfrentar el spam telefónico, como bloquear números sospechosos, ignorar las llamadas o evitar compartir información personal, una recomendación que puede resultar útil cuando se sospecha de un intento de estafa es grabar la conversación y presentar una denuncia. Esta opción es especialmente viable en países como España.

Muchas personas optan por rechazar o ignorar estas llamadas para evitar interrupciones. Foto: Getty Images

De acuerdo con Xataka, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) permite denunciar este tipo de llamadas mediante un formulario y recomienda adjuntar la grabación de la conversación como prueba para respaldar la reclamación.

Además, registrar una llamada es cada vez más sencillo. Algunos teléfonos Android e iPhone cuentan con funciones de grabación o permiten utilizar la grabación de pantalla durante la conversación.

De esta manera, si un usuario considera que la llamada representa un riesgo y decide responderla, podrá conservar una evidencia que posteriormente podrá presentar ante las autoridades competentes.