Científico advirtió que la Luna sufrirá un brutal impacto: “Las cosas se están acumulando allí arriba”

La etapa superior de un cohete de SpaceX impactará involuntariamente contra la Luna el miércoles, creando un cráter y levantando una columna de polvo y escombros que los científicos —y los observadores del cielo— están ansiosos por observar.

Preocupante advertencia: estas ciudades de América podrían convertirse en un desierto en los próximos 50 años

El astrónomo en seguimiento espacial Bill Gray predice un impacto de 8.700 km/h (5400 mph), siete veces la velocidad del sonido, cerca del cráter Einstein, en el borde occidental iluminado por el sol de la Luna. Dado que el fenómeno tendrá lugar en la madrugada, las zonas orientales de Estados Unidos y Canadá, así como gran parte de Sudamérica, tendrán las mejores vistas.

Así será el impacto del cohete de SpaceX contra la Luna

Aunque a los científicos no les preocupa demasiado este fragmento de basura espacial en particular, pone de manifiesto la creciente amenaza que supone la acumulación de cada vez más objetos en órbita.

“Las cosas se están acumulando allí arriba”, dijo Gray, quien planea observar las consecuencias desde Nuevo Brunswick, Canadá.

Nunca fue la intención de SpaceX impactar la Luna. Pero los expertos espaciales afirman que el accidente podría haberse evitado si la etapa superior hubiera sido empujada hacia la órbita solar.

Será el segundo cohete que se estrella accidentalmente contra la Luna. En 2022, un segmento de cohete chino excavó dos cráteres en la cara oculta de la Luna.

Por suerte para los astrónomos, la próxima colisión tendrá lugar en la cara visible de la Luna y liberará una energía equivalente a la de tres toneladas de TNT.

El choque liberará una energía similar a tres toneladas de TNT y dejará un nuevo cráter. Foto: AP

Según los expertos, el destello del impacto, que dura menos de un segundo, probablemente será demasiado tenue para ser visto. Sin embargo, el chorro de material eyectado podría extenderse varios kilómetros en el espacio y permanecer visible para los telescopios durante decenas de minutos.

“La gravedad en la Luna es baja y no hay viento que disperse el polvo”, dijo Benjamin Fernando, del Laboratorio Nacional de Los Alamos, quien anima a profesionales y aficionados por igual a realizar observaciones.

“Parte del motivo de nuestro interés en este evento es determinar el grado de peligro que representan los impactos de escombros para los futuros astronautas”, añadió en un correo electrónico.

Fernando prevé un cráter de impacto de casi 27 metros de diámetro y 5 metros de profundidad, demasiado pequeño para ser visto desde la Tierra, pero visible para las naves espaciales.

Cómo estudiarán la NASA y Corea del Sur el impacto en la Luna

El Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y el orbitador lunar Danuri de Corea del Sur tomarán fotografías del lugar del impacto antes y después del mismo. Según Fernando y su equipo, Danuri pasará a una distancia de entre uno y dos kilómetros del cohete de SpaceX apenas dos minutos antes del impacto.

El segmento de cohete abandonado, que medía unos 12 metros (40 pies) y pesaba alrededor de 4.500 kilogramos (10.000 libras), elevó dos módulos lunares privados el 15 de enero de 2025.

Una de ellas, la Blue Ghost de Firefly Aerospace, se convirtió en la primera nave espacial privada en lograr un alunizaje completamente exitoso. La otra, el módulo de aterrizaje de la empresa japonesa ispace, se estrelló.

Dado que los meteoroides y otros objetos naturales ofrecen poca o ninguna advertencia antes de impactar contra la Luna, los científicos afirman que hay mucho que aprender observando impactos bien documentados de objetos artificiales como el que se describe a continuación.

La NASA y Corea del Sur fotografiarán el impacto para estudiar sus efectos en la Luna. Foto: Getty Images

Durante la era Apolo, la NASA lanzó secciones de cohetes y módulos lunares contra la Luna para realizar mediciones sísmicas. Décadas después, en 2009, la NASA estrelló intencionadamente su nave espacial LCROSS y su etapa superior en busca de hielo cerca del polo sur lunar.

Con la Luna convertida en el nuevo destino turístico estrella, los científicos afirman que es crucial mejorar la vigilancia de los desechos espaciales y el control del tráfico antes de la llegada de grupos de robots y astronautas.

Estados Unidos y China compiten por enviar astronautas a la Luna en los próximos años. SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, se disputan el suministro del módulo lunar para los astronautas de la misión Artemis IV de la NASA, aún sin nombre, que sucederán a los 12 astronautas del programa Apolo que caminaron sobre la superficie lunar.

“Este impacto no supondrá un problema”, declaró el astrofísico jubilado Jonathan McDowell en un correo electrónico. “Pero en un futuro con bases permanentes en la Luna, impactos similares sí serían un problema, y ​​no debemos dejar las etapas de los cohetes en órbitas caóticas de este tipo".

*Con información de AP.