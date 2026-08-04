El spam telefónico se ha convertido en uno de los mayores problemas para los ciudadanos, no solo en Colombia, sino en muchos otros países. Cada día es común recibir varias llamadas de números desconocidos que, por lo general, tienen dos objetivos.

El primero, y el más frecuente, es ofrecer productos o servicios mediante insistentes llamadas comerciales. El segundo, mucho más preocupante, corresponde a intentos de estafa en los que los delincuentes buscan engañar a las personas para obtener información personal o financiera.

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Aunque muchas de estas parecen inofensivas, responderlas puede representar un riesgo. De acuerdo con expertos de Keeper Security, cuando una persona contesta una llamada de este tipo, los estafadores pueden confirmar que el número está activo, lo que incrementa la frecuencia de futuros intentos de contacto.

Para lograr su objetivo, los ciberdelincuentes recurren a técnicas como la suplantación de identidad y la ingeniería social. En muchos casos se hacen pasar por bancos, empresas de servicios, entidades gubernamentales o incluso utilizan identificadores de llamada falsos para ganar la confianza de la víctima.

Por esta razón, aprender a identificar las señales de una llamada sospechosa y evitar contestarla puede ser una medida clave para reducir el riesgo de fraude, robo de identidad o pérdidas económicas.

Las llamadas fraudulentas suelen presentar señales que permiten identificarlas. Foto: Getty Images

Además de actuar con precaución, activar algunas funciones del celular también ayuda a disminuir este tipo de comunicaciones y prevenir interrupciones constantes durante el día. Dos de las opciones más útiles son silenciar los números desconocidos y bloquear aquellos que hayan sido identificados como spam.

Según explica Kaspersky, los usuarios de iPhone pueden activar dicha opción desde el menú de configuración. De esta manera, las llamadas se envían directamente al buzón de voz sin hacer sonar el teléfono.

En el caso de Android, es posible bloquear números específicos desde el historial y marcarlos como spam. Además, la aplicación Teléfono permite activar la protección contra llamadas no deseadas, una herramienta que ayuda a detectar y filtrar comunicaciones sospechosas, aunque estas seguirán registrándose en el historial.

Los expertos recomiendan no entregar información confidencial durante una llamada no solicitada. Foto: Getty Images

Los especialistas también recomiendan complementar estas funciones con otras medidas de protección. Entre ellas se encuentran activar los filtros antispam ofrecidos por algunos operadores móviles, inscribir el número en listas de “No llamar” y mantener una actitud de desconfianza frente a cualquier comunicación inesperada.

Asimismo, aconsejan verificar los números desconocidos mediante una búsqueda en internet antes de responder o devolver la llamada, ya que muchas de estas líneas han sido reportadas previamente por otros usuarios como posibles intentos de fraude.