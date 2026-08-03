Sale a la luz peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias en segundos con un espejo roto

Aunque la tecnología ha facilitado la comunicación, las compras y las transacciones en línea, también ha dado lugar a nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. A través de tácticas cada vez más sofisticadas, estos delincuentes buscan engañar a las personas para obtener acceso a información confidencial y apoderarse de su dinero.

Alertan por una estafa que utiliza estas plataformas para vaciar cuentas bancarias y robar dinero en minutos

Recientemente salió a la luz una nueva modalidad de estafa que va más allá de la manipulación psicológica. En esta ocasión, los delincuentes estarían aprovechando un elemento cotidiano del vehículo: el espejo retrovisor. Su objetivo es engañar a los conductores para obtener acceso a información sensible que posteriormente utilizan para cometer fraudes financieros y vaciar cuentas bancarias.

¿Cómo operan los delincuentes?

Muchos creerían que se trata de una situación que aparenta ser un accidente común, pero no es así. De acuerdo con las declaraciones hechas por un usuario en redes sociales, identificado como @arielmcorg, el conductor encuentra el espejo retrovisor averiado y una nota en la que el supuesto responsable ofrece disculpas.

En el mensaje también asegura contar con un seguro que cubrirá los daños e incluye un número de teléfono para coordinar la reparación. Cuando la víctima se comunica con ese número, es atendida por una persona que transmite confianza y le explica que el proceso será sencillo. El presunto representante le indica que la aseguradora asumirá todos los costos y que, para iniciar el trámite, solo debe completar un formulario que recibirá mediante un enlace enviado por WhatsApp o un mensaje de texto.

Sin embargo, ese supuesto formulario es el verdadero engaño. Al acceder al enlace, la víctima descarga una aplicación de acceso remoto que permite a los delincuentes observar en tiempo real todo lo que ocurre en el teléfono. De esta manera, los estafadores esperan a que el usuario ingrese a su banco o a una billetera digital para capturar credenciales y, posteriormente, realizar transferencias fraudulentas.

Ese supuesto formulario es el verdadero engaño. Foto: Getty Images

A diferencia de otros ataques informáticos, esta modalidad no se basa en fallas de seguridad de los dispositivos, sino en una estrategia de ingeniería social diseñada para manipular el comportamiento de las personas. Los delincuentes provocan una sensación de urgencia al hacer creer a la víctima que su vehículo sufrió un daño y, al mismo tiempo, le ofrecen una aparente solución rápida y sencilla.

Esta combinación busca que el conductor actúe impulsivamente, sin tomarse el tiempo para comprobar la veracidad de la situación.

Consejos para prevenir este tipo de robos

Nunca compartir claves dinámicas: bajo ninguna circunstancia debe entregar la contraseña generada por el banco. Esta clave no es verificación técnica, es autorización de pagos.

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Usar bloqueos biométricos o de PIN: ayudan a evitar que otros accedan al celular con facilidad.

ayudan a evitar que otros accedan al celular con facilidad. Desactivar vista previa de notificaciones en pantalla bloqueada: es posible impedir que un extraño lea mensajes sensibles sin desbloquear el dispositivo.

es posible impedir que un extraño lea mensajes sensibles sin desbloquear el dispositivo. Instalar aplicaciones de seguridad o alarma personal: pueden enviar alertas o grabar voz/video si se activa el botón de pánico.

pueden enviar alertas o grabar voz/video si se activa el botón de pánico. Reportar inmediatamente la transacción sospechosa: llamar al banco y activar procesos de reversión o bloqueo de la cuenta.