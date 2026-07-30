Así pueden robarle dinero a través de los pagos sin contacto de su celular, sin darse cuenta

Los ciberdelincuentes siempre han buscado nuevas formas de acceder a la información personal y bancaria de las personas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, sus métodos se han vuelto cada vez más sofisticados, siendo más difícil la protección frente a estas amenazas que van desde estafas, fraudes y suplantaciones de identidad.

Robo de identidad a un solo clic: la información que nunca debería compartir al registrarse en una aplicación

Los lugares concurridos y los momentos de mayor afán se han convertido en escenarios ideales para que los delincuentes cometan sus fraudes sin levantar sospechas. Una de las modalidades que ha ganado relevancia es el ghost tapping o también conocido como “pago fantasma”, un método mediante el cual los ciberdelincuentes intentan realizar pagos sin contacto utilizando la tarjeta o el teléfono de una víctima, sin su consentimiento.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad McAfee, este tipo de fraude consiste en iniciar una transacción de pago sin contacto de forma encubierta, aprovechando la cercanía con la víctima y su falta de atención.

Los lugares concurridos y los momentos de mayor afán se han convertido en escenarios ideales para que los delincuentes cometan sus fraudes sin levantar sospechas. Foto: Getty Images

La tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) es la que hace posible los pagos sin contacto con tarjetas bancarias y billeteras digitales almacenadas en los celulares. Este sistema permite que ambos dispositivos intercambien información únicamente cuando se encuentran a muy corta distancia.

¿Cómo funciona este ataque?

Los delincuentes aprovechan la rapidez de los pagos sin contacto para cobrar un valor superior al acordado, presionando al comprador para que confirme la transacción sin verificar el monto que aparece en la pantalla del teléfono.

Este sistema permite que ambos dispositivos intercambien información únicamente cuando se encuentran a muy corta distancia. Foto: Getty Images

Según expertos en ciberseguridad, este tipo de engaño también se ha registrado con usuarios de billeteras digitales. Aunque estas plataformas incorporan múltiples mecanismos de protección, factores como el tamaño reducido de la pantalla, la prisa y la presión ejercida por el supuesto comerciante pueden facilitar que la víctima caiga.

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de fraude, expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar medidas preventivas al utilizar billeteras digitales. Scott Edwards, director de Gestión del Riesgo de Fraude en BOK Financial, aconseja desactivar la función NFC cuando no se esté utilizando, ya que así se evita que el dispositivo pueda ser detectado por otros equipos cercanos. Asimismo, recomienda cerrar la billetera digital una vez finalizada la transacción como protección adicional.