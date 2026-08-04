NASA captó un inesperado fenómeno que iluminó el cielo nocturno: la imagen sorprendió a los expertos

Una fotografía astronómica estaría llamando la atención. Se trata de la reciente imagen que logró tomar la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sobre un meteoro que iluminó el cielo nocturno mientras parece atravesar el frente de la Gran Nebulosa de Lacerta. Aunque el fenómeno fue extremadamente breve, la larga exposición de la cámara permitió inmortalizar el instante.

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La escena deja ver cómo el meteoro dejó una brillante estela multicolor que contrasta con la tenue nube de gas de la nebulosa, creando una composición poco común. El destello apareció de forma inesperada y desapareció apenas unos segundos después.

La fotografía fue realizada por el astrofotógrafo Tom Burnett el 3 de agosto desde los Observatorios del Valle de la Muerte, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Gracias al prolongado tiempo de exposición utilizado para captar la nebulosa, el meteoro quedó plasmado como una extensa línea luminosa que cruza gran parte del firmamento.

Aunque el fenómeno fue extremadamente breve, la larga exposición de la cámara permitió inmortalizar el instante. Foto: Getty Images

Además, la NASA explicó que el brillante destello captado en la fotografía habría sido producido por un pequeño meteoroide, de dimensiones similares a las de una piedra. Al penetrar en la atmósfera terrestre a gran velocidad, el objeto generó un intenso calentamiento del aire que lo rodeaba, provocando el resplandor registrado.

Durante su recorrido, el meteoroide terminó desintegrándose por completo debido a las altas temperaturas. Además de la luz que produjo, dejó una estela compuesta por gas y partículas de polvo que fueron desplazadas por los vientos atmosféricos. Los distintos colores visibles en esa estela pueden aportar información sobre los elementos químicos presentes en el objeto antes de vaporizarse.

Astronomy Picture Of the Day - APOD



Title: Vaporizing Meteor Photobombs the Lacerta Nebula

Date: 2026-08-03

Image by: Tom Burnett#APOD #NASA pic.twitter.com/kZ8NzOTw6K — Astronomy Bot (@astronomybot) August 3, 2026

En la imagen también sobresale, aunque de forma mucho más sutil, la tonalidad rojiza de la Gran Nebulosa de Lacerta, el objetivo principal de la sesión fotográfica. La combinación entre la tenue nebulosa y el inesperado paso del meteoro dio como resultado una escena poco habitual que llamó la atención de los expertos.

La agencia espacial indicó además que agosto representa una de las mejores épocas del año para observar meteoros, ya que durante este mes coinciden tres lluvias de estrellas. Sin embargo, advirtió que en los primeros días las observaciones podrían verse afectadas por el brillo de la Luna gibosa, que reduce la visibilidad de objetos más débiles.

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Entre los eventos astronómicos más esperados se encuentran las Perseidas, cuya máxima actividad ocurrirá aproximadamente diez días después de la publicación de la imagen, cuando la luz lunar sea menos intensa.

La NASA recordó que en 2026 este fenómeno coincidirá prácticamente con la Luna nueva y con un eclipse total de Sol visible desde algunas regiones del planeta, una combinación excepcional para quienes disfrutan de contemplar el cielo.