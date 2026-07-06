No conteste ni rechace las llamadas ‘spam’: con este método efectivo no volverán a molestarlo números desconocidos

Las llamadas de números desconocidos que se cortan a los pocos segundos se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios. Lo que parece una simple interrupción podría tener un objetivo detrás.

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Aunque muchas personas optan por contestar o rechazar de inmediato este tipo de llamadas, esa medida no siempre evita que vuelvan a molestarlo. Debido a esta situación, las autoridades han comenzado a impulsar nuevas estrategias para enfrentar el problema y ofrecer una mayor protección a los usuarios frente a las llamadas no deseadas y los intentos de fraude.

En ese contexto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó un proyecto con el que busca fortalecer la seguridad de las comunicaciones móviles. La propuesta contempla mecanismos para facilitar la identificación de quienes realizan las llamadas y mejorar el seguimiento de las comunicaciones, con el objetivo de dificultar la suplantación de identidad y aumentar la confianza de los ciudadanos.

Lo que más suele preocupar de este problema es que afecta a nivel mundial y no se limita a un solo país. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Como parte de la propuesta, la entidad plantea una serie de medidas para dificultar las llamadas fraudulentas que afectan a miles de usuarios. Una de las principales consiste en bloquear las comunicaciones provenientes del exterior que utilicen números colombianos para aparentar que la llamada se origina dentro del país, una práctica frecuente entre quienes buscan engañar a las personas y hacer que respondan.

Además, el proyecto contempla la incorporación de avisos que permitan identificar cuándo una llamada tiene fines comerciales y alertar sobre aquellas que presenten señales de posible fraude.

También se prevén controles para impedir el uso indebido de determinados números telefónicos, prohibir que los estafadores oculten la identidad real de la línea desde la que llaman y crear listas de números que no podrán ser utilizados para originar llamadas, con el fin de reducir los intentos de suplantación y proteger a los usuarios.

Estas listas de exclusión publicitaria obligarían a las empresas a comprobar previamente si una persona está inscrita antes de realizar envíos comerciales.