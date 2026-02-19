Deje de rechazar las molestas llamadas spam: esta es la forma correcta de frenarlas para siempre

Los celulares se han convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana, pero también en una puerta de entrada constante para el marketing no solicitado. Llamadas comerciales a deshoras que interrumpen la rutina diaria forman ya parte del paisaje habitual de millones de ciudadanos.

Según información reseñada en La República, Daniel Fernando Cortés, cofundador de Ethos EBS, explicó que estas llamadas surgen del uso de bases de datos que las empresas comparten, venden o incluso generan de forma automatizada para contactar potenciales clientes, en muchos casos sin cumplir plenamente las normas de protección de datos.

Sin embargo, aunque colgar o bloquear parece una solución inmediata, no siempre resulta efectiva. Ante esto, existe un mecanismo legal y gratuito que permite reducir drásticamente estas molestas llamadas spam que suelen generarse durante el día: la inscripción en la llamada Lista Stop Publicidad.

Este tipo de llamadas spam afecta con frecuencia a países como España, aunque los ciudadanos de todo el mundo tampoco están exentos de ser objetivo de empresas de marketing. Se trata de un nuevo sistema aprobado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y desarrollado por la Asociación Española para la Privacidad Digital, que refuerza el mecanismo de exclusión publicitaria ya existente en la conocida Lista Robinson.

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil. Foto: Getty Images

¿Cómo eliminar definitivamente estas llamadas spam?

La Lista Stop Publicidad es un registro voluntario y gratuito de exclusión comercial que permite a los ciudadanos dejar de recibir mensajes promocionales no solicitados. Una vez transcurridos 30 días desde la inscripción, las empresas deben abstenerse de enviar publicidad por teléfono, SMS, correo electrónico, correo postal u otros canales a los datos registrados.

El sistema permite además asociar varios números telefónicos, direcciones electrónicas o domicilios, así como actualizar o eliminar la información en cualquier momento. Su principal innovación radica en la ampliación de los medios cubiertos, ya que, además de los canales tradicionales, también permite limitar la publicidad en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, reforzando así el control del usuario sobre sus datos.

Estas listas de exclusión publicitaria se enmarcan en la normativa de protección de datos vigente en España, que obliga a las empresas a comprobar previamente si una persona está inscrita antes de realizar envíos comerciales.

Para evitar futuras llamadas spam, en lugar de colgar, conteste y diga firmemente esta frase. Foto: Montaje SEMANA (fotos de Getty Images)

Pueden registrarse los mayores de 14 años y, en el caso de los menores, hacerlo a través de sus padres o tutores legales. La exclusión no es inmediata, ya que puede tardar hasta un mes en hacerse efectiva. Al formar parte del marco legal de protección de datos, la consulta de estos registros —junto con otros sistemas de exclusión— es obligatoria para las empresas, que se exponen a sanciones administrativas si incumplen esta obligación.

El proceso para inscribirse es sencillo:

La inscripción se realiza por internet y el proceso es simple: acceder al sitio web del servicio, crear una cuenta o verificar la identidad, elegir los canales por los que no se desea recibir publicidad y confirmar la solicitud. El registro permanecerá activo hasta que el usuario decida modificar sus preferencias o solicitar la baja.