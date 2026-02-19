Tecnología

Pilas porque responder a estos inofensivos correos electrónicos podría comprometer su cuenta bancaria

A través de estas herramientas, los ciberdelincuentes consiguen suplantar entidades reconocidas y ganar la confianza de las víctimas para concretar sus estafas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 11:20 a. m.
Nueva estafa online suplanta bancos y vacía cuentas.
Nueva estafa online suplanta bancos y vacía cuentas. Foto: Getty Images

En la actualidad, la vida cotidiana está estrechamente vinculada al entorno digital, un escenario en el que abundan riesgos invisibles para los usuarios. Basta un pequeño error, un descuido o una acción impulsiva para que los ciberdelincuentes accedan a información privada y la utilicen con fines indebidos, lo que se convierte en una oportunidad para quienes buscan vulnerar la seguridad ajena.

Los fraudes y estafas virtuales han crecido de manera significativa, especialmente aquellos que se propagan por mensajes de texto, plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y el correo electrónico. Este panorama resulta favorable para los estafadores, que perfeccionan constantemente sus estrategias y logran disfrazar sus engaños como comunicaciones oficiales de empresas o entidades reconocidas.

Contestar números desconocidos puede activar una cadena de mensajes sospechosos.
Detrás de un extraño mensaje suele haber algo más que un error. Foto: Getty Images / Canva

Frente a esto, los correos electrónicos siguen posicionándose como una de las vías predilectas para los ciberdelincuentes. A través de esta herramienta, consiguen suplantar entidades reconocidas y ganar la confianza de las víctimas para concretar sus estafas.

Un caso reciente es la suplantación de identidad de entidades financieras como ING y Abanca, de acuerdo con un informe difundido por la firma de ciberseguridad ESET. En estos casos, los delincuentes envían correos electrónicos fraudulentos en los que informan a los usuarios sobre supuestas notificaciones electrónicas, relacionadas principalmente con la restricción, el bloqueo o la actualización de su cuenta bancaria.

Con mensajes como “Tu cuenta está restringida” o “Atención inmediata requerida en su cuenta” suelen generar una sensación de urgencia y advierten sobre un problema que supuestamente puede resolverse de inmediato, incentivando a actuar sin reflexionar.

Al seguir el enlace incluido, el usuario es dirigido a una página que aparenta ser la de su banco, aunque en realidad se trata de un sitio fraudulento diseñado para imitar su apariencia y ganar credibilidad.

Estas herramientas suelen ser utilizadas para que la víctima no se dé cuenta de que está siendo observada.
Estas herramientas suelen ser utilizadas para que la víctima no se dé cuenta de que está siendo observada. Foto: Getty Images

Aunque el dominio web revela que no es oficial, la presión por solucionar la supuesta incidencia lleva a muchos a ignorar las señales de alerta. En esa página falsa se solicitan datos personales, credenciales de acceso y códigos de verificación enviados al teléfono, información que permite a los delincuentes tomar el control de la cuenta bancaria y realizar operaciones con el dinero de la víctima.

Este tipo de modalidad de fraude se ha detectado principalmente en España, alertada por las autoridades europeas, aunque no descartan que podría repetirse en otros países con diferentes entidades importantes. Estos engaños se expanden rápidamente debido a su efectividad, y pueden hacer que usuarios desprevenidos caigan en trampas que, a simple vista, son difíciles de identificar.

