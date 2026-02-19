Tecnología

La nueva función de WhatsApp que permitiría ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto

La herramienta permite ocultar contenido dentro de un mensaje de texto para que no sea visible en la conversación, incluso después de enviarlo.

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 2:19 p. m.
WhatsApp permitirá ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto.
WhatsApp permitirá ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Meta está trabajando en una nueva herramienta de edición para WhatsApp que permitirá ocultar información de los mensajes y que obligará a los usuarios a pinchar en él para descubrir lo que contiene.

La nueva herramienta de edición de los mensajes se presenta con el nombre de ‘Spoiler’ (destripar o desvelar) y permite a un usuario esconder información en un mensaje de texto, de tal forma que si se selecciona, la información no será visible en la conversación aunque el mensaje se haya enviado.

Chat grupal de WhatsApp.
Chat grupal de WhatsApp. Foto: Europa Press

La información permanecerá oculta bajo una franja de color y, para descubrir de qué se trata, el resto de participantes tiene que tocar la burbuja del mensaje, como compartió el portal especializado WABetainfo.

De esta manera, se evita que todos los miembros de un grupo descubran un dato clave de una película recién estrenada o de una novela antes de que hayan podido verla o leerla, y permite a los participantes elegir si quieren arriesgarse con el contenido.

Se trata de una herramienta en desarrollo, presente en la beta de WhatsApp para iOS v26.6.10.71. Por el momento, se limita a los mensajes de texto y no hay información que indique planes para extenderla a otros formatos, como videos o imágenes.

Lo anterior se suma a la actualización más reciente sobre la adopción por parte de Meta de computación confidencial de Nvidia para procesar de manera privada la inteligencia artificial (IA) en el servicio de mensajería WhatsApp, como parte de la asociación estratégica plurianual que recientemente han anunciado ambas compañías.

Así puede enviar estos mensajes de felicitación a sus amigos y familiares.
WhatsApp suele enviar actualizaciones de su plataforma. Foto: AFP

La firma tecnológica utilizará la tecnología de Nvidia para desplegar nuevos centros de datos de hiperescala, con los que busca reforzar su infraestructura de IA para el entrenamiento y la inferencia de esta tecnología.

Por este acuerdo, se instalarán “millones de GPU Blackwell y Rubin” y se implementarán a gran escala las CPU Grace para mejorar el rendimiento por vatio. También se contempla la implementación a gran escala de las CPU Vera para 2027, como explicó en un comunicado compartido por Nvidia.

*Con información de Europa Press.

