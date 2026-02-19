Tecnología

Sam Altman lanzó advertencia sobre la necesidad de regular “urgentemente” la IA: “Podría conducir a la ruina”

El empresario dijo que podría crearse una organización para coordinar estos esfuerzos.

Sam Altman, el director de OpenAI y su famoso robot conversacional ChatGPT, aseguró este jueves en una conferencia mundial sobre inteligencia artificial en India que el mundo necesita “urgentemente” regular esa tecnología en rápida evolución.

El director de OpenAI dijo que podría crearse una organización para coordinar estos esfuerzos, similar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Altman es uno de varios altos directores ejecutivos del sector tecnológico que se encuentran en Nueva Delhi donde se realiza la Cumbre Impacto de la IA, la cuarta reunión global anual sobre cómo gestionar la potencia de la computación avanzada.

“La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere”, dijo sobre el escenario, y añadió que “la centralización de esta tecnología en una sola empresa o país podría conducir a la ruina”.

“Esto no quiere decir que no necesitemos ninguna regulación o medida de seguridad”, precisó Altman. “Es obvio que las necesitamos, urgentemente, al igual que las hemos necesitado para otras tecnologías potentes”, apuntó.

Muchos investigadores y activistas consideran que se necesitan medidas más firmes para combatir problemas que van surgiendo con esta tecnología, que van desde la disrupción laboral hasta los deepfakes sexualizados y las estafas en línea potenciadas por la IA.

“Esperamos que el mundo pueda necesitar algo parecido al OIEA para la coordinación internacional de la IA”, con la capacidad de “responder rápidamente a las circunstancias cambiantes”, dijo Altman.

“Los próximos años pondrán a prueba a la sociedad global, ya que esta tecnología continúa mejorando a un ritmo vertiginoso. Podemos optar por empoderar a las personas o por concentrar el poder”, añadió.

“La tecnología siempre altera los empleos; siempre encontramos cosas nuevas y mejores que hacer”.

El chatbot de IA generativa ChatGPT tiene 100 millones de usuarios semanales en India; de ellos, más de un tercio son estudiantes, señaló.

El jueves, OpenAI y la empresa local Tata Consultancy Services (TCS) anunciaron la construcción de un centro de datos en India.

*Con información de AFP.

