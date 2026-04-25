El país de Latinoamérica que está desarrollando su primer submarino nuclear: pone en alerta a las grandes potencias

En medio de un contexto internacional marcado por la competencia en la producción o defensa de armas, un país de América Latina avanza en un proyecto que podría diferenciarlo del resto de la región: la construcción de un submarino con propulsión nuclear. Esta iniciativa posiciona a Brasil como una nación que busca fortalecer su capacidad militar con tecnología de alto nivel.

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La estrategia de defensa brasileña es una apuesta constante por la innovación, así como en el impulso a la investigación y el desarrollo propios. En este sentido, para su fuerza naval, la creación del submarino Álvaro Alberto se consolida como uno de los programas más ambiciosos en su historia.

En el marco del Programa Nuclear de la Armada (PNM) y el Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), Brasil avanza en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear, con apoyo tecnológico de Francia. El proyecto contempla el uso de un reactor de agua a presión que será desarrollado íntegramente por el propio país.

La estrategia de defensa brasileña es una apuesta constante por la innovación, así como en el impulso a la investigación y el desarrollo propios. Foto: AFP

A diferencia de los submarinos convencionales de la clase Riachuelo que forman parte de su flota, el Álvaro Alberto incorporará un sistema de propulsión que le permitirá mantener mayor velocidad durante más tiempo y operar con una autonomía superior. Estas características incrementan su capacidad de permanencia en el mar y amplían su alcance estratégico.

El avance del proyecto se hizo tangible el 4 de octubre de 2023, cuando se realizó el corte de la primera placa de acero, marcando el inicio formal de su construcción. Sin embargo, el desarrollo de esta embarcación aún requerirá varios años antes de su finalización.

Su capacidad incluye miles de vehículos blindados y un proceso constante de modernización dentro de sus fuerzas. Foto: Getty Images

De acuerdo con un informe hecho por la Universidad de Navarra, el submarino alcanzaría cerca de 100 metros de longitud, un desplazamiento aproximado de 6.000 toneladas y capacidad para albergar a unos 100 tripulantes. Asimismo, este ambicioso programa se enmarca en el fortalecimiento general de las Fuerzas Armadas del país.

Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con uno de los contingentes militares más grandes de América Latina, con más de 376.000 efectivos activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que respalda su proyección estratégica en la región.

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Además de su presencia naval, este país también resalta por el alcance de su poder militar en otros frentes, especialmente en el ámbito aéreo y terrestre. Su capacidad incluye miles de vehículos blindados y un proceso constante de modernización dentro de sus fuerzas.

Este fortalecimiento está respaldado por una inversión significativa en defensa, considerada clave para mantener el nivel tecnológico de sus equipos. De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el país destinó cerca de 22.900 millones de dólares en 2023, consolidando así su apuesta por unas fuerzas armadas modernas y bien equipadas.