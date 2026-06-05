Investigan presunto feminicidio durante proceso de divorcio en el norte de Brasil

La muerte de una mujer en medio de un trámite de divorcio ha causado conmoción en el estado de Pará, al norte de Brasil. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio seguido de suicidio, luego de que la víctima fuera atacada con arma de fuego dentro de una oficina jurídica donde se encontraba junto a su expareja.

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La víctima fue identificada como Icicléia Alves Veloso, de 41 años. El presunto agresor era Romildo Veloso e Silva, concejal y exintendente del municipio de Ourilândia do Norte. Según las primeras indagaciones, el funcionario habría disparado contra la mujer antes de quitarse la vida.

De acuerdo con medios locales, ambos acudieron a un estudio jurídico para firmar los documentos que formalizarían su separación.

Durante la reunión, Romildo Veloso pidió permanecer a solas con Icicléia. Poco después, el abogado encargado del proceso escuchó varias detonaciones provenientes del lugar donde se encontraban.

Las autoridades investigan qué ocurrió en los minutos previos al ataque que terminó con la muerte de ambos. Foto: Captura X @pavarini

La situación generó una rápida respuesta de las autoridades. Al llegar al inmueble, los agentes encontraron a la mujer con una grave herida de bala en la cabeza. Aunque presentaba signos vitales, fue atendida por personal médico y trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Mientras se realizaba la atención de la víctima, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida del concejal en uno de los baños del edificio. Junto a él fue encontrada un arma de fuego, elemento que ahora forma parte de la investigación adelantada por las autoridades brasileñas.

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Inicialmente, Icicléia Alves Veloso fue ingresada al Hospital Municipal de Ourilândia do Norte. Debido a la gravedad de su estado de salud, posteriormente fue trasladada al Hospital Regional PA-279, donde permaneció bajo observación médica en una unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, con el paso de las horas, los médicos reportaron un deterioro progresivo de su condición. Según el parte clínico divulgado por el centro asistencial, la mujer entró en coma profundo como consecuencia de la lesión sufrida.

Finalmente, el hospital confirmó su fallecimiento y señaló que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico causado por un proyectil de arma de fuego.

La Policía Civil de Brasil asumió la investigación para esclarecer lo sucedido y reconstruir los momentos previos al ataque.

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Aunque la principal hipótesis apunta a un feminicidio seguido de suicidio, los investigadores continúan recopilando evidencias y testimonios para establecer con precisión la secuencia de los hechos.

El caso ha generado indignación y tristeza entre los habitantes de Ourilândia do Norte, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad han expresado mensajes de solidaridad con los allegados de la víctima y rechazo frente a este nuevo episodio de violencia contra las mujeres.