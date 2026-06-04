La muerte de la influencer brasileña Roseli Fernandes ha puesto nuevamente en el centro del debate los riesgos asociados a ciertos procedimientos estéticos realizados fuera de los usos médicos recomendados.

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La creadora de contenido, que acumulaba más de 100.000 seguidores en redes sociales, falleció después de someterse a una intervención para aumentar el volumen de sus glúteos.

De acuerdo con información publicada por medios brasileños como g1 y Metrópoles, que citan fuentes de la Policía Civil de São Paulo, Fernandes perdió la vida poco después de llegar inconsciente a la clínica donde había sido atendida.

La influencer se había sometido a un procedimiento que consistió en la aplicación de polimetilmetacrilato (PMMA), un relleno dérmico utilizado en determinados tratamientos médicos, pero cuyo uso con fines estéticos genera preocupación entre especialistas y autoridades sanitarias.

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Según los primeros reportes, el caso estaría siendo tratado como un posible accidente mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Los hechos ocurrieron el 26 de mayo. Según el testimonio entregado por la hija de Fernandes a la policía, la influencer comenzó a experimentar un fuerte dolor durante la mañana de ese día, menos de 24 horas después de haberse sometido al procedimiento. Ante el malestar, se comunicó con el médico responsable de la intervención para pedir orientación.

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Siempre según la versión aportada por su hija, le recomendaron acudir nuevamente a la clínica para ser evaluada. Sin embargo, mientras se desplazaba hacia el lugar, Fernandes perdió el conocimiento dentro del vehículo en el que viajaba.

CNN Brasil difundió imágenes de una cámara de seguridad en las que se observa el momento en que varias personas intentan ayudar a la influencer al llegar a la clínica.

Roseli Fernandes, influencer brasileña. Foto: Captura Redes Sociales

La médica responsable del procedimiento reconoció haber realizado la aplicación de PMMA. Según los reportes, la intervención fue solicitada por la propia Fernandes y tuvo un costo cercano a los 10.000 dólares.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autoriza el uso de esta sustancia únicamente para tratamientos restaurativos específicos y no para procedimientos con fines estéticos.

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El caso recuerda al de la colombiana Yulixa Toloza, quien falleció semanas atrás tras someterse a una lipólisis láser en una de las denominadas “clínicas de garaje”.

Por su parte, el abogado de la médica afirmó que “no existe ningún informe que demuestre una relación entre el procedimiento estético y la muerte”.

Asimismo, señaló que “la doctora se presentó voluntariamente en la comisaría del distrito 27, prestó declaración y entregó la documentación necesaria, permaneciendo a disposición de la policía”.