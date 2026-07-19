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Impactante video de un tiroteo en Brasil que dejó dos muertos: adolescente de 15 años es el principal sospechoso

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el sospechoso regresó al establecimiento y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Redacción Semana
19 de julio de 2026 a las 9:23 a. m.
Un adolescente de 15 años es señalado como el presunto responsable de un ataque armado en Campo Mourão, Brasil, que dejó dos personas muertas y tres más heridas.
Un adolescente de 15 años es señalado como el presunto responsable de un ataque armado en Campo Mourão, Brasil, que dejó dos personas muertas y tres más heridas. Foto: Captura X: @AhoraMex

La noche del pasado viernes, 17 de julio, un impactante hecho se vivió en la ciudad de Campo Mourão, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, luego de que se registrara un ataque armado en las inmediaciones de un establecimiento comercial donde se encontraban varias personas.

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Según las primeras informaciones, al lugar ingresó un adolescente de 15 años, quien es el principal sospechoso de los hechos. Hacia las 8 de la noche habría desenfundado un arma en el interior del establecimiento y abierto fuego contra las personas que estaban en el lugar.

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Las autoridades investigan el móvil del ataque, pues una mujer de 40 años, que permanece en estado crítico, habría sido el objetivo principal del agresor. Foto: Getty Images

Tras los hechos, las autoridades registraron el lugar y descubrieron el video captado por las cámaras de seguridad, en el que se observa al sospechoso, quien se cubrió el rostro mientras se acercaba al lugar.

El joven primero pasó cerca del establecimiento y luego se devolvió para disparar contra las personas que se encontraban en el interior.

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En el clip se evidencia cómo las personas, luego de escuchar los disparos, se lanzan al piso para protegerse. Sin embargo, no todos lograron cubrirse y se registraron dos víctimas fatales y tres heridos.

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El violento ataque ocurrido en el estado de Paraná causó conmoción entre los habitantes de Campo Mourão por la edad del presunto responsable y la gravedad de los hechos. Foto: Getty Images

Se trata de Márcio Bertoldo, de 43 años, y Michael Zachytko, de 38, quienes murieron en el lugar. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Entre los heridos está una mujer de 40 años que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y cuyo pronóstico es grave. De hecho, las autoridades han asegurado que esta mujer era el blanco del ataque, por lo que están buscando precisar cuál era el móvil y qué relación tenía con el agresor.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad de Campo Mourão por el desconcierto que han causado la edad del agresor y la manera en la que perpetró el ataque.

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Dos hombres murieron en el lugar y tres personas resultaron heridas tras el tiroteo registrado en un establecimiento comercial del sur de Brasil. Foto: Getty Images