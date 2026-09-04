Cambió el proceso de asilo de venezolanos en EE. UU.: captura de Nicolás Maduro modificaría el procedimiento

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) concluyó que la salida del poder del exdictador venezolano Nicolás Maduro, así como el posterior traspaso de la autoridad ejecutiva, representan un “cambio en las condiciones del país”.

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La junta aseguró que el cambio debe tomarse en cuenta durante el análisis de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos que manifiestan tener temor de ser perseguidos debido a sus posiciones políticas.

El fallo, denominado Matter of A-E-V-M-, 30 I&N Dec. 20 (BIA 2026), Interim Decision #4241, fue divulgado este viernes, 4 de septiembre, y estuvo a cargo de un panel conformado por el juez principal de apelaciones de inmigración Malphrus y los jueces Hunsucker y White.

BIA Publishes Decision – Matter of A-E-V-M-, 30 I&N Dec. 20 (BIA 2026)https://t.co/rKwZqjm6f8 — DOJ EOIR (@DOJ_EOIR) September 4, 2026

La controversia judicial se originó a partir del caso de una ciudadana venezolana que pidió asilo en Estados Unidos argumentando que había sido objeto de persecución a causa de su postura contraria al gobierno de Maduro.

De acuerdo con los antecedentes recogidos en el expediente, tanto la mujer como su esposo estuvieron involucrados en actividades de carácter opositor y reportaron haber sufrido amenazas, actos de intimidación y un ataque dirigido contra el esposo.

Asimismo, la solicitante afirmó que las autoridades de Venezuela habían cancelado su pasaporte en octubre de 2025.

Cientos de venezolanos solicitaron asilo en EE.UU. argumentando ser perseguidos por Nicolás Maduro Foto: Foto: AFP.

A pesar de encontrarse posteriormente en Estados Unidos, señaló que continuó manifestando de manera pública su rechazo y oposición al gobierno encabezado por Maduro.

La BIA sostuvo que, para evaluar un temor de persecución, debe adoptarse una perspectiva de futuro y tenerse en consideración los acontecimientos que hayan ocurrido después de que el solicitante abandonara su país.

“La evaluación de si el temor de un extranjero está bien fundado es necesariamente prospectiva”, señala la decisión.

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El organismo explica que los cambios posteriores en las condiciones de un país pueden influir en la determinación de si el temor de persecución continúa siendo objetivamente razonable.

En el caso de Venezuela, la Junta consideró especialmente relevante el cambio generado por la salida de Maduro del poder y la posterior transferencia de la autoridad ejecutiva.

Formulario I-589, para solicitar el asilo y la exención de remoción. Foto: United States Citizenship and Immigration Services

“La destitución del expresidente Maduro del poder y la consiguiente transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones del país en Venezuela”, concluyó el organismo.

Además, la BIA calificó la salida del antiguo mandatario como “un acontecimiento muy significativo” y no como un episodio más dentro de un contexto político que continuara sin modificaciones sustanciales.