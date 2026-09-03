Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará nuevos cargos en su contra y dice que EE. UU. “se tomó Venezuela”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con legisladores republicanos que Estados Unidos “tomó” Venezuela y que el petróleo extraído desde entonces ya pagó el costo de la operación militar “unas 54 veces”.

Las declaraciones son las más directas que ha hecho el mandatario sobre la naturaleza del acuerdo energético entre ambos países.

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“Estamos usando esto ahora. Nos tomamos Venezuela y pagamos por la guerra unas 54 veces ya. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron algo así?”, dijo Trump. “Venezuela ha estado genial y les va genial. A nosotros nos va genial. Los dos estamos haciendo cantidades masivas de dinero y estamos trabajando muy bien con Venezuela”, agregó.

Fotos de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York. Foto: @NicolasMaduro

El presidente también se refirió a Maduro, describiendo su captura como la de “la peor persona del mundo en ese momento”, y anticipó que él y su esposa Cilia Flores podrían enfrentar cargos adicionales a los ya existentes por los cuales es actualmente procesado y del cual tendrá el inicio de su juicio el próximo año.

“Van a ir a juicio y están siendo acusados de crímenes muy graves. Además de uno que no creo que hayan sido acusados todavía, pero quizás lo serán”, dijo, sin precisar a qué cargo adicional se refería, recordando que el caído dictador es actualmente procesado por delitos de tráfico de drogas y posesión de armas.

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Las declaraciones de Trump sobre Venezuela llegaron el mismo día en que su defensa presentó ante el juez federal Alvin Hellerstein una moción para desestimar los cargos contra Maduro, alegando inmunidad soberana como jefe de Estado. La fiscalía tiene hasta el 2 de octubre para responder y el juez fijó una audiencia para el 17 de noviembre.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: AP

Trump también vinculó la operación con la llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos. “Vaciaron sus cárceles hacia los Estados Unidos de América. Eso es el Tren de Aragua y toda esa gente que entró desde Venezuela”, afirmó el mandatario estadounidense junto a legisladores republicanos, de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

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Sobre la situación económica actual, el mandatario destacó la participación de ExxonMobil y Chevron en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana y afirmó que Chevron anunció una inversión de 18.000 millones de dólares. “Estamos sacando millones de barriles de petróleo a la semana. Va a Houston, va a Luisiana, va a distintos lugares, y ha sido increíble, realmente increíble”, sostuvo.