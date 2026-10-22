Caos en cárceles de Ecuador: se presentan amotinamientos; hay 8 presos muertos y varios heridos

Ocho presos murieron este jueves, 22 de octubre, en amotinamientos en dos cárceles de Ecuador, informó el organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI).

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Las cárceles ecuatorianas, algunas bajo control militar, se convirtieron en escenarios de masacres que desde 2021 dejan más de 500 reclusos muertos.

“El Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1 confirmó el fallecimiento de cuatro PPL. Adicionalmente, diez personas se encuentran heridas y reciben atención médica”, dice el comunicado emitido por el gobierno ecuatoriano.

📍 CAOS EN LAS CÁRCELES DEL ECUADOR. En Cotopaxi, se reportan 4 reos fallecidos durante un amotinamiento en el CPL Cotopaxi; tres privados de la libertad habrían sido heridos por arma de fuego y uno habría sido estrangulado. https://t.co/kfEj91RwTk — Politics Ec (@politicsecu) October 23, 2026

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En la penitenciaría de Cotopaxi “se reportó el fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad” y en la cárcel de Pichincha, en la capital ecuatoriana, murieron otras “cuatro”, señaló el SNAI en un comunicado.

Diez personas resultaron heridas, agregó el organismo.

Las autoridades no han proporcionado más información sobre los amotinamientos, pero señalaron que los responsables fueron identificados y serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por el gobierno de Daniel Noboa para los criminales más buscados del país.

“El Bloque de Seguridad mantiene activos los protocolos de seguridad y ejecuta las acciones operativas correspondientes, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en los centros penitenciarios afectados”, dice el comunicado.

Soldados del ejército patrullan en el exterior del centro de detención provisional de Pichincha, en Quito, el 22 de octubre de 2026 Foto: AFP

A mediados de octubre, el gobierno inició un plan de clasificación de presos según su peligrosidad para “debilitar la influencia de las estructuras criminales” en las cárceles del país.

La iniciativa también incluye el entrenamiento de 52 militares y policías retirados como guías penitenciarios.

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Los motines han coincidido en el tiempo con el operativo policial que se saldó con el arresto de la líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, un hecho sobre el que ha querido llamar la atención el ministro del Interior, John Reimberg.

“Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones”, dijo a través de sus redes.

Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones. Lo que sí está claro es que en Ecuador no vamos a permitir que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado. La ley no se negocia. El orden no se entrega. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 23, 2026

Reimberg, además, ha endurecido el discurso del Ejecutivo de Daniel Noboa al advertir de que no permitirán “que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado”. “La ley no se negocia. El orden no se entrega”, dijo el ministro.

Estos sucesos se enmarcan en un clima de alta tensión política e institucional en el país sudamericano tras el arresto de González, investigada por la Fiscalía en el marco del ‘caso Laberinto’ por presunto blanqueo de capitales e irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2023.

La líder progresista y su formación han tachado el arresto de “detención arbitraria e inconstitucional” y han acusado a la Administración de Noboa de actuar como una “dictadura” que utiliza tácticas de persecución judicial o ‘lawfare’ para silenciar a la oposición.