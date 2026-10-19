¿Presagio? Las palabras que dijo el sacerdote poco antes de que una cruz le cayera encima y lo matara: “Un día todos vamos a morir”

Continúa la conmoción en Ecuador por la muerte de un sacerdote en plena misa después de que una cruz le cayera encima. Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo que pasó minutos antes del trágico suceso.

Conmoción en Ecuador: sacerdote muere en plena misa tras la caída de una cruz

El padre fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari y todo ocurrió en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ubicada al sur de Guayaquil.

A través de redes sociales se conoció un video con las palabras que el cura estaba diciendo pocos minutos antes de que la cruz se le viniera encima. Esto se supo gracias a que la ceremonia se estaba transmitiendo en vivo.

Sánchez Molinari, durante la homilía, se refirió a la muerte y al destino de las personas. “Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, expresó.

Además, también se pronunció sobre el uso del tiempo, mientras que todos los fieles que estaban presentes lo oían atentamente. “A veces el tiempo que hemos utilizado, a veces en cosas”, se le escucha decir.

Pocos minutos después, una cruz que estaba a las espaldas del sacerdote se desprendió de la parte superior y le cayó encima, quitándole la vida y dejando un trágico accidente que ha generado conmoción en Ecuador.

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Estas palabras de Sánchez Molinari antes de su muerte también se han hecho virales en las redes sociales y muchos lo han tomado como una especie de premonición de lo que poco después pasaría.

Por el momento, no se sabe con exactitud por qué la cruz se desprendió de esa forma en plena misa, por lo que las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido.

La Arquidiócesis de Guayaquil fue quien confirmó la muerte del cura y expresó su tristeza por lo ocurrido. “La Arquidiócesis se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos”, señaló.