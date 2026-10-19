El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció “toques de queda” a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana.

“Vivimos una Europa cada vez más polarizada, insolidaria y víctima, en cierto modo, de sus propias carencias e ineficiencias”, Abel B. Veiga

“Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, anunció el jefe de gobierno tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversen con los alcaldes, precisó.

🔴 "Nous avons décidé plusieurs choses. La première, c’est une réponse pénale massive", annonce le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui précise que 80% des gardes à vue débouchent sur des poursuites pénales. #canal16 https://t.co/Lb9cs96bTW — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2026

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12:00 y las 08:00 p.m. de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta domingo.

El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció “fallos” en la gestión policial de los disturbios y pidió “nuevos modos operativos” para “poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de fútbol de Liga de Campeones previsto el martes, que enfrenta al Paris SG y al Barcelona en la capital francesa.

Nueva ola de protestas y toques de queda: Francia en estado de tensión Foto: Redes sociales

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar “más adecuados” los toques de queda.

Cabe resaltar que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha decidido rechazar la renuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y le ha instado a poner en marcha, a la mayor brevedad posible, nuevas estrategias de actuación frente a los grupos violentos.

Desde el Elíseo, se ha explicado que esta determinación responde a la importancia de mantener la estabilidad y la coordinación al frente de las fuerzas de seguridad en medio de la actual situación de tensión.

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Por su parte, el colectivo de protesta francés de los ‘chalecos amarillos’ anunció una nueva jornada de movilización masiva contra el Gobierno francés por el coste de la vida para el próximo sábado, 24 de octubre.

Se trata de un “segundo acto” de las enormes concentraciones de este pasado fin de semana, en el que volverán a exigir la dimisión inmediata del presidente del país, Emmanuel Macron.

“Macron habla de ira y vergüenza. Compartimos ese sentimiento: rabia por pagar precios cada vez más altos por la gasolina, los alimentos y el alquiler, y vergüenza de un presidente que prometió en 2020 recibir a los ‘chalecos amarillos’ en el Elíseo y nunca lo hizo”, publican los organizadores del movimiento.

Varias personas sacan un sofá de una tienda mientras es saqueada durante las manifestaciones del 17 de octubre de 2026 en París, Francia. (Photo by Carl Court/Getty Images) Foto: Getty Images

Este mensaje es una respuesta frente al discurso ante la nación pronunciado ayer por la noche por el presidente francés, en el que se dedicó principalmente a denunciar a grupos de “extrema izquierda” por convertir las protestas en disturbios.

Los ‘chalecos’ apuntan a la Policía como responsable de una “violencia desenfrenada” contra los manifestantes y recuerdan las mutilaciones que han sufrido jóvenes participantes tras recibir el impacto directo de granadas lacrimógenas o de conmoción lanzadas por las fuerzas de seguridad.