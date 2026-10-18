Multimillonario mexicano reacciona a video de Abelardo De La Espriella encarando a la gobernadora de San Andrés

El presidente Abelardo De la Espriella protagonizó un duro enfrentamiento con dirigentes de San Andrés Islas y lanzó contundentes advertencias sobre la gestión del hospital y los recursos públicos.

Abelardo De La Espriella enfrentó a la gobernadora de San Andrés y a una representante: “Estoy enterado de los negocios de su marido”

Durante el cruce de declaraciones, cuestionó a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz al afirmar que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”.

Asimismo, se refirió a la situación del centro hospitalario y a las acciones que, según sus declaraciones, habrían emprendido para impedir su intervención.

Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/H8pi1wdX7t — Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atraviesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, les advirtió.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México, fundador y presidente de Grupo Salinas, reaccionó a la noticia y escribió un mensaje en la red social X.

“¿Cómo se vería este tipo de gobiernos en un país como México?”, dijo el empresario y agregó: “Los leo en los comentarios y abrimos un buen debate sobre lo que ustedes piensen”.

Salinas Pliego ha mostrado su cercanía al presidente colombiano y su afinidad con su ideal político.

¿Cómo se vería este tipo de gobiernos en un país como México? Los leo en los comentarios y abrimos un buen debate sobre lo que ustedes piensen. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2026

La relación entre ambos se hizo pública en 2026, cuando Salinas Pliego expresó su respaldo a De la Espriella y destacó sus coincidencias en asuntos como la libertad económica, la seguridad, la propiedad privada y la lucha contra la corrupción.

Además, el empresario mexicano manifestó su intención de visitarlo en Colombia, mientras que De la Espriella lo invitó públicamente a invertir en el país.

En el video comentado por el multimillonario mexicano, el mandatario le habló directamente a las dos dirigentes de las islas y aseguró que durante su Gobierno no permitirá que continúen las presuntas irregularidades con los recursos del archipiélago.

“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente que está sumida en la pobreza, en el abandono”, dijo el mandatario estadounidense.

Ricardo Salinas Pliego y Abelardo De La Espriella. Foto: Captura de pantalla de X / SEMANA

“Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Voy a llegar al fondo de todo”, dijo.