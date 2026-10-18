Multimillonario mexicano reacciona a video de Abelardo De La Espriella encarando a la gobernadora de San Andrés

El presidente Abelardo De la Espriella protagonizó un duro enfrentamiento con dirigentes de San Andrés Islas y lanzó contundentes advertencias sobre la gestión del hospital y los recursos públicos.
Durante el cruce de declaraciones, cuestionó a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz al afirmar que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”.
Asimismo, se refirió a la situación del centro hospitalario y a las acciones que, según sus declaraciones, habrían emprendido para impedir su intervención.
Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/H8pi1wdX7t— Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026
“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atraviesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, les advirtió.
Al respecto, Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México, fundador y presidente de Grupo Salinas, reaccionó a la noticia y escribió un mensaje en la red social X.
“¿Cómo se vería este tipo de gobiernos en un país como México?”, dijo el empresario y agregó: “Los leo en los comentarios y abrimos un buen debate sobre lo que ustedes piensen”.
Salinas Pliego ha mostrado su cercanía al presidente colombiano y su afinidad con su ideal político.
¿Cómo se vería este tipo de gobiernos en un país como México? Los leo en los comentarios y abrimos un buen debate sobre lo que ustedes piensen.— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2026
La relación entre ambos se hizo pública en 2026, cuando Salinas Pliego expresó su respaldo a De la Espriella y destacó sus coincidencias en asuntos como la libertad económica, la seguridad, la propiedad privada y la lucha contra la corrupción.
Además, el empresario mexicano manifestó su intención de visitarlo en Colombia, mientras que De la Espriella lo invitó públicamente a invertir en el país.
En el video comentado por el multimillonario mexicano, el mandatario le habló directamente a las dos dirigentes de las islas y aseguró que durante su Gobierno no permitirá que continúen las presuntas irregularidades con los recursos del archipiélago.
“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente que está sumida en la pobreza, en el abandono”, dijo el mandatario estadounidense.
“Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Voy a llegar al fondo de todo”, dijo.