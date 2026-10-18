Autoridades investigan supuesta fractura interna en disidencias de Mordisco: alias Paciencia se habría fugado con más de 10.000 millones de las Farc

SEMANA conoció que, en la tarde de este domingo, 18 de octubre, el Ejército y las demás autoridades tratan de confirmar una posible fractura interna en las disidencias que dirige Iván Mordisco y que tienen una fuerte presencia en el departamento del Cauca.

Fuentes militares cuentan con información de inteligencia recopilada mediante interceptaciones telefónicas, testimonios de fuentes humanas, entre otros elementos, que apunta a la deserción de alias Paciencia, uno de los jefes guerrilleros más temidos, quien, de acuerdo con la información suministrada, se habría fugado con 10.000 millones de pesos, producto de extorsiones y pagos por coca.

“El dinero habría estado destinado al pago de los integrantes rasos de la organización y a la financiación de acciones violentas en el suroccidente colombiano. Su desaparición habría generado preocupación entre los mandos de la Carlos Patiño, que ahora estarían intentando recuperar los recursos y localizar a quien durante años fue uno de sus hombres de confianza”, dice el documento de inteligencia.

El documento también advierte sobre el posible confinamiento de, al menos, 400 familias en Huisitó y El Tambo, Cauca, debido a las amenazas de la estructura Carlos Patiño de las Farc tras lo ocurrido. Según la información de inteligencia, los habitantes estarían siendo obligados a entregar pistas sobre el paradero de este jefe guerrillero.

Iván Mordisco Jefe del EMC Foto: AFP

“Integrantes de la estructura Carlos Patiño estarían buscando a alias Paciencia casa por casa porque quizás este terrorista habría dejado parte del dinero guardado en algunas viviendas de la región, mientras logra ubicarse en un lugar seguro. Es por esta razón que estos terroristas estén pasando casa por casa realizando retenes, revisando los celulares y todos los elementos que puedan aportar pruebas para poder dar con el paradero de alias Paciencia”, añadió.

Este hombre es el segundo cabecilla y responsable financiero de la temida estructura Carlos Patiño, y habría desaparecido con recursos destinados al pago de sus integrantes y a la financiación de acciones violentas. “Alias Iván Mordisco habría ofrecido un ascenso dentro de la organización a quien logre encontrarlo”, se lee en un informe secreto conocido por SEMANA.

Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, y el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Foto 1: AFP / Foto 2: Semana

Jhonatan o Paciencia es señalado como segundo cabecilla y responsable de las finanzas de esta estructura y habría abandonado las Farc junto con su compañera sentimental, conocida como alias Maryuri.

Este hombre ingresó a la estructura Carlos Patiño en 2021, cuando comenzó su trayectoria como integrante de la compañía Fray León, en zona rural de El Tambo, Cauca.

Si se confirma la fuga de alias Paciencia con 10.000 millones de pesos, esto significaría un golpe certero a las finanzas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, a cuyos integrantes las tropas militares les siguen los pasos por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

Presidente Abelardo De La Espriella y alias Iván Mordisco. Foto: Juan Carlo Sierra - Semana / Getty Images

“La eventual pérdida de 10.000 millones de pesos tendría implicaciones importantes para cualquier organización armada ilegal, especialmente si esos recursos estaban comprometidos para pagos internos y financiación de actividades criminales. De confirmarse la información, la Carlos Patiño no solo habría perdido a uno de sus principales responsables financieros, sino también recursos que presuntamente estaban destinados a sostener su funcionamiento”, se lee en el documento.