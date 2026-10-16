Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara retirar varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc del Museo Nacional de Colombia, tras la denuncia del concejal Andrés Barrios Bernal, el cabildante volvió a pronunciarse este viernes, 16 de octubre, a través de su cuenta en X.

El concejal celebró el hecho de que dichas piezas fueran retiradas del Museo Nacional y le envió un mensaje al petrismo.

Esta fue la denuncia que motivó el retiro de obras en el Museo Nacional, que tenían imágenes de Carlos Pizarro, las Farc y el ELN

“Lamento mucho que la izquierda progresista no haya podido dormir bien anoche porque, fruto de mi denuncia, el presidente @ABDELAESPRIELLA ordenó emprender una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo y la apología al terrorismo. No soportan que ayer les quitaran su altar en el @museonacionalco. ¡La contrarrevolución cultural ha comenzado!“, dijo Bernal en X.

En otro mensaje compartido en X, Barrios agradeció a De La Espriella por su rápida reacción ante su denuncia. En esta, dijo que visitó el museo en compañía de sus hijas y encontró una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, así como relatos que atribuyen el crecimiento de las guerrillas del ELN, las Farc y el M-19 a los “gobiernos represivos”.

Abelardo De La Espriella anuncia la contrarrevolución cultural y una lucha frontal contra el wokismo: “Es un cáncer”

“Tengo que confesarles algo. Me gusta cómo está gobernando el presidente Abelardo De La Espriella. Frentero con la delincuencia, duro con los criminales y sin miedo para tomar las decisiones que se requieren. Ayer llevé a mis hijas al Museo Nacional y denuncié que un espacio público estaba siendo utilizado para limpiarles la cara a Carlos Pizarro y al M-19 y a las Farc. Y en menos de 24 horas después, el presidente ordenó retirar de los espacios públicos toda esta apología a los delincuentes, criminales y terroristas”, expresó Barrios en un video.

Junto al clip, el concejal compartió un mensaje en el que recalcó: “Ni un peso público más para limpiarles la cara a terroristas y convertirlos en héroes”.