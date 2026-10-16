POLÍTICA

“No soportan que les quitaran su altar”: Andrés Barrios al petrismo por el retiro de las imágenes de Carlos Pizarro del Museo Nacional

El concejal de Bogotá fue quien hizo la denuncia.

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Redacción Nación
16 de octubre de 2026 a las 8:38 a. m.
El concejal Andrés Barrios Bernal.
El concejal Andrés Barrios Bernal. Foto: Pantallazos de videos tomados de la cuentas en X: @ABarriosBernal y @marcela_s_b, respectivamente.

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara retirar varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc del Museo Nacional de Colombia, tras la denuncia del concejal Andrés Barrios Bernal, el cabildante volvió a pronunciarse este viernes, 16 de octubre, a través de su cuenta en X.

El concejal celebró el hecho de que dichas piezas fueran retiradas del Museo Nacional y le envió un mensaje al petrismo.

Estos fueron los cuadros que el presidente De La Espriella pidió retirar del Museo Nacional.
Esta fue la denuncia que motivó el retiro de obras en el Museo Nacional, que tenían imágenes de Carlos Pizarro, las Farc y el ELN

“Lamento mucho que la izquierda progresista no haya podido dormir bien anoche porque, fruto de mi denuncia, el presidente @ABDELAESPRIELLA ordenó emprender una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo y la apología al terrorismo. No soportan que ayer les quitaran su altar en el @museonacionalco. ¡La contrarrevolución cultural ha comenzado!“, dijo Bernal en X.

En otro mensaje compartido en X, Barrios agradeció a De La Espriella por su rápida reacción ante su denuncia. En esta, dijo que visitó el museo en compañía de sus hijas y encontró una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, así como relatos que atribuyen el crecimiento de las guerrillas del ELN, las Farc y el M-19 a los “gobiernos represivos”.

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“Tengo que confesarles algo. Me gusta cómo está gobernando el presidente Abelardo De La Espriella. Frentero con la delincuencia, duro con los criminales y sin miedo para tomar las decisiones que se requieren. Ayer llevé a mis hijas al Museo Nacional y denuncié que un espacio público estaba siendo utilizado para limpiarles la cara a Carlos Pizarro y al M-19 y a las Farc. Y en menos de 24 horas después, el presidente ordenó retirar de los espacios públicos toda esta apología a los delincuentes, criminales y terroristas”, expresó Barrios en un video.

Junto al clip, el concejal compartió un mensaje en el que recalcó: “Ni un peso público más para limpiarles la cara a terroristas y convertirlos en héroes”.