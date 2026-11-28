SEMANA: ¿Por qué el título de su libro?

Nicolás Pernett: Porque creo que a veces, cuando hablamos de política, parecería que estamos hablando de seres sobrenaturales o de mitos enormes, más grandes que la vida misma, y muchas veces es más bien una especie de idolatría política que cae en extremos. Entonces, me gustó jugar con la idea de que esas figuras se ven como ídolos, como tótems demasiado grandes, y cuando uno se acerca, de pronto no son tan sólidos ni su discurso es tan verdadero. Por eso me pareció que eran más bien ídolos de paja.

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SEMANA: Usted narra en su libro cómo la izquierda usa esta galería de héroes para justificar sus acciones. ¿Cómo fue hacer esa búsqueda histórica?

N.P.: El libro nació durante el gobierno de Gustavo Petro, que se autoproclamó, y mucha gente lo aplaudió, como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. En el libro yo matizo mucho esa afirmación. En su discurso, lo que él hacía era reivindicar y ganar fuerza de una serie de héroes de la historia de la izquierda colombiana que él ha usado para justamente justificar y fortalecer su propio discurso. Ante la obligación que, creo, tenemos todos los intelectuales de cuestionar el poder, me di cuenta de que para cuestionarlo a él también había que cuestionar toda la serie de figuras que él traía constantemente a colación, como sus héroes, para justificarse.

El autor cuestionó la exaltación que el presidente Gustavo Petro ha hecho de figuras como Carlos Pizarro y del M-19, y planteó la necesidad de revisar críticamente el pasado de quienes optaron por la lucha armada. Foto: afp-COLPRENSA-suministrada a semana api-presidencia

SEMANA: Y comenzó por Simón Bolívar.

N.P.: Sí. A Simón Bolívar, él lo trajo muchas veces a colación con su guerra a muerte, sin que hubiera realmente un contexto sobre qué era esa guerra a muerte ni por qué usaba a Bolívar de esa manera. También hizo continuas reivindicaciones de figuras como Jorge Eliécer Gaitán y Rafael Uribe Uribe; igualmente, con caudillos militares del siglo XIX, como José María Melo o Juan José Nieto. Me di cuenta de que los presidentes tienen un retrovisor para ver al pasado, pero él tenía casi que un telescopio para ver muchos años atrás. Entonces, pensé: “Veamos la historia para ver si esos héroes lo respaldan o es más bien pura paja”.

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SEMANA: ¿Y qué encontró?

N.P.: Que uno puede usar a las figuras del pasado como quiera para sustentar lo que desee. Ya que hablamos de Bolívar, es una figura que ha tenido una paradójica historia en cuanto a su uso. El Bolívar histórico es una cosa, pero el uso de Bolívar como símbolo ha variado mucho. Fue primero del Ejército, de los conservadores, incluso de los fascistas. Pero luego, en los años sesenta, intelectuales de izquierda empezaron a escribir libros sobre Bolívar, como Indalecio Liévano Aguirre, justamente para volverlo un ícono tanto de grupos guerrilleros como de movimientos de izquierda legal. Y uno va a ver y esa misma persona, esa figura histórica, se usa como cada uno quiera.

Nicolás Pernett cuestionó la reivindicación política de Simón Bolívar y aseguró que su figura ha sido utilizada por distintos sectores ideológicos para respaldar proyectos de poder, muchas veces exaltando su carácter autoritario y dejando de lado una mirada crítica de su legado histórico. Foto: Roger-Viollet via AFP

SEMANA: ¿Y Bolívar en dónde estaba realmente?

N.P.: Bolívar, básicamente, era bolivariano; él solo pensaba que estaba correcto lo que él decía. Fue una figura voluntariosa, llevada de su parecer, y una persona con la que en su momento fue muy difícil o casi imposible construir una democracia participativa porque era defensor del autoritarismo. A Bolívar lo han tomado de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, comunistas, fascistas, pero quien toma a Bolívar como símbolo usualmente está resaltando de él su carácter autoritario, y muchas veces es usado para justificar un gobierno o un régimen que es antidemocrático y en algunos casos violento. Veo eso en Petro y en Venezuela.

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SEMANA: Gustavo Petro evocó mucho a Carlos Pizarro e incluso les hizo culto a sus objetos. ¿Qué piensa?

N.P.: Yo creo que hay que ser muy responsables, sobre todo cuando uno es presidente, en ese uso y reivindicación de los símbolos de antiguas guerrillas. Petro no solamente exaltó la figura de Carlos Pizarro, sino continuamente al M-19 como grupo guerrillero, y creo que eso es problemático. El país está en mora de preguntarse cómo se debe acercar uno a esas figuras del pasado. Lamentablemente, muchos fueron asesinados, pero no pueden verse como profetas de la paz. Líderes como Camilo Torres, como Carlos Pizarro, como estas figuras que la izquierda legal inclusive muchas veces reivindica, deben ser examinadas críticamente. No digo que esas figuras deban ser borradas, pero tampoco deben ser recordadas solo en la dimensión de mártires o héroes, sino también como actores políticos que en su momento escogieron un camino armado, que debe ser cuestionado.

Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19 y posteriormente candidato presidencial, es una de las figuras históricas sobre las que Nicolás Pernett reflexiona en su libro Ídolos de paja, en el que cuestiona la construcción de héroes políticos. Foto: COLPRENSA

SEMANA: Hoy rechazar esa romantización de Carlos Pizarro es uno de los ejes de la batalla cultural de Abelardo De La Espriella. ¿Cómo se explica usted que Pizarro, asesinado en 1990, esté tan vigente en la vida política actual?

N.P.: Es justamente porque se vuelven más ídolos que personas históricas. Carlos Pizarro fue durante mucho tiempo uno de los hombres fuertes de la guerra del M-19. Fue formado en Cuba, formó parte de una gran serie de operativos militares y, al final, firmó la paz con el Gobierno de Virgilio Barco. Y por eso quedó con esa imagen de pacifista. En el Gobierno Petro hubo un trabajo cultural por exaltarlos, y en este Gobierno, un trabajo cultural por disminuirlos.

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SEMANA: Gustavo Petro, como expresidente, está inmerso en muchos escándalos y, a la vez, tiene el discurso del golpe de Estado, que suena muy peligroso. ¿Eso es algo para la galería, un libreto histórico? ¿Cree que lo dice en serio?

N.P.: La fortaleza de Petro siempre ha sido criticar el poder, inclusive cuando él lo tenía. Pero es, como usted dice, un libreto histórico, que yo en el libro también comento varias veces. En Colombia hay una larga tradición de oposición que desconoce y que califica de ilegítimo el Gobierno existente, y eso les da fuerza, les da excusas para levantarse a veces en armas o para estimular golpes de Estado.

Nicolás Pernett cuestionó la reivindicación de figuras como Camilo Torres y señaló que quienes optaron por la lucha armada no deben ser recordados únicamente como mártires o héroes, sino también examinados críticamente por sus decisiones y su papel en la historia del país. Foto: Suministrada a Semana API

SEMANA: ¿Cuándo ha sucedido eso?

N.P.: Eso se puede encontrar desde uno de los máximos héroes de la izquierda y también de la derecha, que es Antonio Nariño, en 1811 –todavía no era Colombia, era el Estado de Cundinamarca, pero es la proto-Colombia–, sencillamente porque llegó un presidente que era Jorge Tadeo Lozano, con el cual él no estaba de acuerdo y tenía diferencias políticas. Apenas fue elegido, su campaña inmediata fue darle un golpe de Estado, que lo hizo renunciar al poco tiempo de haber sido elegido. Ese libreto histórico de una oposición pertinaz que declara ilegítimo el poder y decide tumbarlo por las armas después se dio también con Bolívar. Y más adelante se dio en la primera guerra civil de nuestra historia como república independiente, que es la llamada guerra de los Supremos, de 1839 a 1841, en donde, ante un gobierno civil –el primer gobierno civil de nuestra historia, de José Ignacio de Márquez, un abogado–, una serie de caudillos militares decidieron levantarse en armas. Luego se repite igual en Tomás Cipriano de Mosquera en el 61, porque hay un presidente conservador que no le gusta y él dice: “Yo me armo de razones ideológicas para irme a las armas y derrocarlo”. Luego, los liberales le hacen la guerra a Núñez con los mismos argumentos. Ese discurso de Petro sí es verdad que no es nada de él, sino que es un libreto histórico.

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SEMANA: Usted termina su libro con una frase: “Dejemos de llorar por tristezas del pasado, cuando hay tanto que lamentar en el presente”.

N.P.: Lo digo porque creo que Colombia es un país políticamente muy ferviente. Ya casi se confunde con la teología. Hemos llevado nuestro fanatismo religioso a un fanatismo político. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Mi propuesta es que nos acerquemos a esos líderes con un poco de cinismo, con un poco de sarcasmo, bajándolos del pedestal, no para decir que todos merecen ser cancelados o algo así, sino para que nos acerquemos a ellos con menos fervor defensivo y con menos idolatría, porque eso es lo que muchas veces termina en violencia. Yo siento que mi libro tiene un propósito benéfico en el sentido en que nos invita a ser menos duros, menos radicales y menos fundamentalistas en la defensa de nuestras figuras históricas.