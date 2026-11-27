Luego de que la Alcaldía Mayor de Bogotá anunciara la finalización de las obras de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo, Enrique Peñalosa dirigió un pronunciamiento público a la actual administración de la capital en el que reclamó el crédito histórico por la intervención del sector y cuestionó el manejo del entorno urbano en el centro de la ciudad.

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En su declaración, Peñalosa sostuvo que la recuperación del área, el diseño arquitectónico del proyecto y la contratación de la primera línea del metro fueron decisiones adoptadas durante su gobierno.

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Reivindicación de la intervención en el Bronx y de la contratación del metro

En su mensaje dirigido al Distrito, el exmandatario rechazó que la recuperación del antiguo sector del Bronx se atribuya de manera genérica a la ciudad y recordó a los integrantes de su gabinete y de la Policía que ejecutaron el operativo, así como las gestiones prediales y presupuestales adelantadas en su administración.

No fué "Bogotá" la que tomó la decisión de recuperarlo. Fuí yo! Y lo hicimos con un gran equipo de personas como Daniel Mejía,'el General Hoover Penilla y María Consuelo Araújo. Si hubiera habido 50 muertos y el operativo hubiera fracasado la culpa habría sido de "Bogotá"? Y también concebí y contratamos la alcaldía de Mártires y el SENA para industrias creativas. Y concebí el Bronx Distrito Creativo y hasta me inventé el techo que se puso (debajo del cual usted aparece en las fotos que publica) y compramos al Ejército el edificio de la antigua Escuela de Medicina-posterior Batallón de Reclutamiento para hacerlo. Y lo diseñamos y dejamos recursos. Como también demolimos el Cartucho e hicimos el espectacular parque Tercer Milenio. Demolimos en total 1200 edificaciones y 32 hectáreas a dos cuadras cortas de la Casa de Nariño, Lo que ningún alcalde o Presidente había hecho en 50 años. Y también diseñamos, financiamos, licitamos, y contratamos, el metro que pasa frente al Bronx Distrito Creativo, en cuya obra usted sale en un video cada semana. Pero igual si el metro hubiera fracasado, no habría sido Bogotá, y mucho menos usted, sino Peñalosa. En su en su Alcaldía, ha pasado todo lo contrario de lo que hicimos en el Bronx. Los terrenos donde demolimos San Bernardo y los alrededores se están convirtiendo en un nuevo Bronx. De manera absurda en el estacionamiento subterráneo del parque tercer milenio, se abrió un centro para atender habitantes de Calle. Todo el parque, que sería el mejor parque en cualquier otra ciudad de Colombia, está rodeado de ventas de droga y caos. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 27, 2026

“No fue ‘Bogotá’ la que tomó la decisión de recuperarlo. ¡Fui yo! Y lo hicimos con un gran equipo de personas como Daniel Mejía, el general Hoover Penilla y María Consuelo Araújo. Si hubiera habido 50 muertos y el operativo hubiera fracasado, ¿la culpa habría sido de ‘Bogotá’? Y también concebí y contratamos la alcaldía de Mártires y el SENA para industrias creativas. Y concebí el Bronx Distrito Creativo y hasta me inventé el techo que se puso (debajo del cual usted aparece en las fotos que publica) y compramos al Ejército el edificio de la antigua Escuela de Medicina —posterior Batallón de Reclutamiento— para hacerlo. Y lo diseñamos y dejamos recursos”, expresó Peñalosa.

En el mismo pronunciamiento, el exalcalde comparó esa actuación con la transformación de El Cartucho y la construcción del parque Tercer Milenio —señalando la demolición de 1.200 edificaciones en 32 hectáreas cercanas a la Casa de Nariño—, y extendió su reclamo a las obras ferroviarias que atraviesan la zona: “Y también diseñamos, financiamos, licitamos y contratamos el Metro que pasa frente al Bronx Distrito Creativo, en cuya obra usted sale en un video cada semana. Pero igual si el Metro hubiera fracasado, no habría sido Bogotá, y mucho menos usted, sino Peñalosa”.

Cuestionamientos por la situación en San Bernardo y el parque Tercer Milenio

Terminamos las obras de la Etapa 1 del Bronx Distrito Creativo. Por mucho tiempo el Bronx fue testigo de los peores crímenes, de hurtos, de miedo, inseguridad, violencia y venta de drogas. Hace 10 años Bogotá tomó la decisión de recuperarlo y gracias al trabajo de tres administraciones se está transformando en el epicentro de la cultura y la creatividad de Bogotá y del país. A nosotros nos correspondió continuar sobre el 23% que ya se había avanzado y hoy, los edificios de La Facultad y La Flauta; y La Milla están totalmente terminados. La transformación del Bronx está estrechamente relacionada con la cultura, la reactivación económica y la educación. La resignificación de este lugar es un hito para nuestra ciudad. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 27, 2026

Por otra parte, Enrique Peñalosa cuestionó la gestión de la actual administración distrital frente al presunto deterioro de las condiciones de seguridad y convivencia en sectores aledaños al centro de la capital.

“En su Alcaldía ha pasado todo lo contrario de lo que hicimos en el Bronx. Los terrenos donde demolimos San Bernardo y los alrededores se están convirtiendo en un nuevo Bronx. De manera absurda, en el estacionamiento subterráneo del parque Tercer Milenio se abrió un centro para atender a habitantes de calle. Todo el parque, que sería el mejor parque en cualquier otra ciudad de Colombia, está rodeado de ventas de droga y caos”, manifestó el exalcalde en su declaración.