El Gobierno nacional dio a conocer las principales medidas para recuperar el Icetex, entidad que, de acuerdo con la administración del presidente Abelardo de la Espriella, resultó afectada durante los cuatro años anteriores.

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Durante un evento que encabezó, De la Espriella anunció medidas para beneficiar a los usuarios del Icetex, entre ellas un programa de alivios para los afectados por el terremoto: “¡La tragedia del terremoto no puede convertirse en una deuda impagable para quienes lo perdieron todo! A través del ICETEX, implementamos un programa de alivios para 44.411 beneficiarios de cinco departamentos, con una inversión prevista superior a $107.000 millones”.

El mandatario agregó: “Congelamos temporalmente las cuotas, suspendemos los intereses y detenemos las gestiones de cobro. No vamos a exigirles a las familias afectadas que respondan por sus obligaciones como si nada hubiese pasado. El Estado debe estar a la altura de las circunstancias y acompañar a quienes más lo necesitan”.

Además, a través de su cuenta personal de X, expresó: “¡Estamos recuperando el Icetex para devolverles a los colombianos las oportunidades que les arrebató el régimen anterior! El 92 % de los beneficiarios del ICETEX pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Por eso, desde que asumí la Presidencia, ordené recuperar su capacidad de financiación. Pasamos de menos de 5.000 a 15.000 cupos previstos de crédito educativo por semestre, restablecimos temporalmente los subsidios a las tasas de interés para cerca de 138.000 colombianos, recuperamos el crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas y establecimos condiciones preferenciales para la formación técnica y tecnológica”.

Estas fueron las medidas anunciadas por el presidente:

* Se ampliará hasta el 19 de diciembre la campaña “Sin estrés con el ICETEX”, que permitirá a cerca de 78.000 beneficiarios acceder a condonaciones de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

* Se mantendrá durante los primeros meses de 2027 la amnistía para cerca de 60.000 beneficiarios en mora prolongada, con condonaciones de hasta el 80 % del capital y el 100 % de los intereses.

* Se aumentará en 2027 el porcentaje de condonación de capital por pago anticipado para quienes han cumplido oportunamente con sus obligaciones.

* Se fortalecerá la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto con una inversión de $1.000 millones en cuatro iniciativas universitarias y una nueva alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Comisión Binacional Fulbright.

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“Siempre he sostenido que la educación es el principal ascensor social de una nación. En mi Gobierno defenderé la libertad de cada colombiano de escoger su profesión y la universidad en la que desea formarse, sea pública o privada. ¡Que la falta de recursos económicos jamás sea un obstáculo para que nuestros jóvenes cumplan sus sueños! ¡Firme por la educación!”, puntualizó De La Espriella.