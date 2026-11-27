Este viernes en la mañana, una pelea política de amplio calado se ha dado exclusivamente por medio de mensajes de X. En esa red social, el presidente Abelardo De La Espriella se despachó contra José Félix Lafaurie y lo acusó de “complicidad” con Iván Cepeda.

Abelardo De La Espriella arremete contra José Félix Lafaurie: lo acusa de hacer alianzas con Iván Cepeda y de “complicidad”

El líder de Fedegán había invitado al congresista y excandidato presidencial al Congreso Ganadero en Valledupar. Y esa presencia había generado escollos. Ahora, María Fernanda Cabal también entra en la controversia.

La exsenadora salió en defensa de su esposo y publicó un trino en el que enlista unas claridades:

“-Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista. Fedegán invita a su congreso a dirigentes de distintas corrientes. Si llega un senador o un representante, se le saluda.

- He sido contradictora de Iván Cepeda y lo sigo siendo. No me gusta su trayectoria. Creo que, en medio de la persecución que le montaron al presidente Uribe, sus disputas con Cepeda terminaron dándole a este una estatura política que no tenía. Uribe estaba mucho más arriba.

- Creo que Abelardo de la Espriella se equivoca al interpretar la foto de José Félix con Cepeda como una alianza. Él también es muy emocional. En un país terriblemente polarizado, hay que hacer una pausa antes de sacar conclusiones".

Iván Cepeda y José Felix Lafaurie Foto: Archivo particular

El primer mandatario había dicho que “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”.

Y, luego, agregó: “Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”.

De La Espriella aseguró que tendrá un trato directo con los afiliados a Fedegán. “Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse. De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”.

Iván Cepeda no se quedó callado en medio de la controversia entre el presidente y José Félix Lafaurie. Esto dijo

Lafaurie también había explicado las razones de la invitación a Cepeda. “Fedegán invita cada dos años a la totalidad de los congresistas de Colombia. Hace cuatro años, no solamente fue Iván Cepeda, sino varios senadores del Pacto Histórico y además tres senadores de Comunes (el partido de los ex-Farc)”, le dijo a SEMANA.

Las fotos de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda que generan polémica: “¿Y qué pasa si en 2030 regresan?”

“En ese entonces, el Congreso Ganadero me obligó en una aclamación general para que yo participara como miembro del gobierno del presidente Petro de la delegación que iniciaba las conversaciones con el ELN. Dos años después, que repitió nuevamente Iván Cepeda ir al Congreso, volvieron otra vez a pedirme que continuara en los diálogos. Entonces, el señor Cepeda no es la primera vez que va. ¿Por qué antes no lo rechazaron? Esa es la pregunta que me haría, cuando yo supongo que un gremio tiene la obligación al menos de tener un tratamiento igual para todos aquellos que, a través de un proceso democrático, son elegidos. Ayer aplaudían y hoy no. ¿Y qué pasa si en 2030 regresan? Uno debe ser coherente”, agregó.