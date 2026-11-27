El ministro de Defensa, Jorge Mora, se refirió a unas recientes declaraciones que hizo el expresidente Juan Manuel Santos en contra del presidente Abelardo De La Espriella, en las que rechazó las acciones del mandatario por los videos en los que aparece junto a los cadáveres de los criminales que fueron dados de baja en los operativos ofensivos.

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“Eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que ahora este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres y ese fue el origen de los falsos positivos”, fue la declaración de Santos que produjo un fuerte rechazo por parte del directivo de la cartera de Defensa.

Jorge Mora calificó de irresponsables los señalamientos de Santos, quien cuestionó al presidente por aparecer junto a los cadáveres de criminales abatidos en operativos. Foto: Catalina Olaya

El ministro Mora aseguró que es inaceptable y profundamente responsable que el expresidente afirme que la presencia del mandatario frente a las bajas envíe a los soldados el mensaje de que serán premiados por producir cadáveres.

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“¡No se puede trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia para descalificar la presencia del jefe de Estado junto a nuestros soldados! Expresidente Santos, las operaciones de nuestra Fuerza Pública están guiadas por la Constitución, la ley, el respeto absoluto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", dijo el ministro.

El ministro Jorge Mora respondió a Santos y pidió no confundir el respaldo a las Fuerzas Militares con la apología de la muerte, en medio de la polémica por las declaraciones del expresidente. Foto: SEMANA

Adicional a ello, detalló que el hecho de que el presidente acompañe a sus tropas no significa que promueva la muerte, sino que es un jefe de Estado que conoce de primera mano la realidad de sus hombres, reconoce sus sacrificios y respalda su misión constitucional.

Me resulta inaceptable y profundamente irresponsable que el expresidente @JuanManSantos afirme que la presencia del presidente de la República @ABDELAESPRIELLA junto a los resultados de una operación militar envía a los soldados el mensaje de que serán premiados por producir cadáveres y que de allí se originaron los llamados falsos positivos. ¡No se puede trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia para descalificar la presencia del jefe de Estado junto a nuestros soldados! Expresidente Santos, las operaciones de nuestra Fuerza Pública están guiadas por la Constitución, la ley, el respeto absoluto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Presidente que acompaña a sus tropas no significa presidente que promueve la muerte. Significa un jefe de Estado que conoce de primera mano la realidad de sus hombres, reconoce sus sacrificios y respalda su misión constitucional. Expresidente Santos, no confundamos el respaldo a nuestras Fuerzas Militares con la apología de la muerte. ¡Nuestros soldados merecen reconocimiento por proteger la vida de los colombianos, no señalamientos que desdibujen su misión! — General Jorge Mora (@generaljmora) November 27, 2026

Finalmente, el ministro dejó un mensaje para Santos, asegurando que es importante no confundir el respaldo a las Fuerzas con la apología a la muerte.

“Expresidente Santos, no confundamos el respaldo a nuestras Fuerzas Militares con la apología de la muerte. ¡Nuestros soldados merecen reconocimiento por proteger la vida de los colombianos, no señalamientos que desdibujen su misión", añadió.