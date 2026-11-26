Una denuncia dirigida a la Fiscalía General de la Nación busca que se investiguen los hechos de intimidación contra la decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Catalina Toro, cuya oficina fue atacada con pintura roja y carteles adheridos a las puertas y paredes del edificio.

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El documento, elaborado por un grupo de ciudadanos preocupados por la situación dentro del plantel educativo, solicita al ente acusador esclarecer si detrás de estos hechos se configuraron delitos como daño en bien ajeno, hostigamiento y amenazas.

También pide examinar otras hipótesis penales, entre ellas terrorismo, siempre que durante la investigación se encuentren elementos que permitan sustentar esa conducta.

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Entre las solicitudes a la Fiscalía están la práctica de actos urgentes de policía judicial, la preservación de los registros de las cámaras de seguridad, la inspección de los lugares afectados y la recolección de las publicaciones que circularon en redes sociales.

Asimismo, los ciudadanos piden que se reciban entrevistas de la decana y de los integrantes de su equipo para establecer lo ocurrido e individualizar a los responsables.

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La denuncia también incorpora fotografías de los daños y una imagen de un muro en el que aparece una inscripción que señala a la Universidad Nacional de ser cómplice del encarcelamiento de once personas y exige su liberación.

Los hechos se conocen en medio de una controversia interna en la Facultad. El pasado 25 de noviembre, profesores de esa dependencia difundieron un comunicado en el que cuestionaron decisiones administrativas de la decanatura, denunciaron falta de espacios de diálogo y expresaron preocupación por el ingreso de la Policía al edificio 201 y la presunta estigmatización de estudiantes y docentes.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, rechazó los actos contra Catalina Toro y anunció medidas de protección para la funcionaria, la activación de una ruta ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la presentación de la denuncia correspondiente.

La solicitud ante la Fiscalía insiste en que se esclarezcan los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades, sin que la investigación implique criminalizar la protesta pacífica ni la discrepancia académica.