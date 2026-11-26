Las plataformas digitales han sido una de las herramientas más potentes que ha utilizado el actual Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, con un alcance de millones de usuarios vía Instagram y TikTok.

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Convirtiéndose a su vez en el camino para la divulgación de políticas públicas y pronunciamientos del mandatario colombiano. Además de ser un mecanismo de conexión entre la ciudadania y Abelardo De La Espriella.

Situación que quedó en evidencia con un video que compartió el jefe de Estado en una historia de su cuenta personal de Instagram, en el cual se empezaron a reportar que volvieron los tradicionales saludos de los soldados en carretera.

Gestos de los uniformados que se convirtieron en una compañía para viajeros y comerciantes que transitaban por carretera cumpliendo varios trayectos por diferentes zonas del territorio nacional.

El saludo que hizo un uniformado del Ejército fue grabado y publicado en TikTok, el cual rápidamente llamó la atención del presidente De La Espriella, quien no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

Imagen publicada en las redes sociales de Abelardo De La Espriella Foto: Imagen publicada en las redes sociales de Abelardo De La Espriella

Ese tipo de acompañamiento de los soldados en carretera era una de las exigencias que estaba realizando un sector de la ciudadanía ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos cuatro años, con varios atentados terroristas que se registraron y el crecimiento de estructuras criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc o la propia guerrilla del ELN.

Cabe reseñar, que hace varios días la ministra de Transporte, Elsa Noguera, reveló detalles del Plan Meteoro, con el que se activaba nuevamente la presencia de soldados en las carreteras del país.

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“¡Regresa la presencia de nuestros soldados y policías a las carreteras del país! Con el Plan Meteoro fortalecemos la seguridad vial. Desde el @Invías abrimos la licitación para dotar a nuestras Fuerzas Militares y Policías, instalamos cámaras piloto en la vía Panamericana conectadas con la Policía de Tránsito y reactivamos la línea #767. Trabajamos para proteger a quienes recorren el país. Porque cada viaje debe terminar en casa”, expresó en su momento la alta funcionaria del Gobierno nacional.