La ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó las inversiones por $500.000 millones anunciadas para el Puerto de Barranquilla, durante la conmemoración de los 90 años de funcionamiento de esta terminal marítima.
A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria se refirió a los recursos destinados al fortalecimiento del puerto y aseguró que el decreto de modernización portuaria ya está generando resultados para el sector.
El decreto de modernización portuaria ya está dando resultados: más inversión, mejores condiciones para el desarrollo de nuestros puertos y nuevas oportunidades para la competitividad del país. En los 90 años del Puerto de Barranquilla se anunciaron inversiones por $500.000 millones para seguir fortaleciendo su capacidad y consolidarlo como motor del desarrollo del Caribe. ¡Modernizamos nuestros puertos para conectar a Colombia con el mundo! 🇨🇴— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) November 24, 2026
“El decreto de modernización portuaria ya está dando resultados: más inversión, mejores condiciones para el desarrollo de nuestros puertos y nuevas oportunidades para la competitividad del país”, escribió Noguera.
El anuncio de los $500.000 millones se realizó en el marco de la celebración del aniversario de la terminal, con el propósito de continuar fortaleciendo su capacidad y consolidar su participación en el desarrollo económico del Caribe colombiano.
La ministra también hizo referencia a la importancia de modernizar la infraestructura portuaria para mejorar las condiciones del comercio exterior y facilitar la conexión de Colombia con los mercados internacionales.
El Puerto de Barranquilla es una de las principales terminales marítimas del Caribe colombiano y cumple un papel en el movimiento de mercancías de importación y exportación. Su operación está relacionada con actividades comerciales e industriales de la región y con la conexión logística del país.
En su publicación, Noguera insistió en que las medidas de modernización buscan generar condiciones para atraer capital y fortalecer la infraestructura de los puertos colombianos.
La funcionaria cerró su mensaje con una referencia al objetivo de estas iniciativas: “Modernizamos nuestros puertos para conectar a Colombia con el mundo”.