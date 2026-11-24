Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar hoy en Colombia: TRM y cotización en casas de cambio este 24 de noviembre de 2026
Este martes, 24 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.505,92 por dólar, de acuerdo con las cifras publicadas para la jornada.
La cotización presenta un incremento de $44 frente al lunes 23 de noviembre, cuando se ubicó en $3.461,92. Esto representa un aumento del 1,27 %.
En las casas de cambio, los precios de compra y venta varían dependiendo de la ciudad y del establecimiento. Las referencias disponibles para este martes muestran diferencias importantes entre las principales capitales del país.
Es importante tener en cuenta que estos valores son orientativos y pueden modificarse durante el día, de acuerdo con la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.
Precio del dólar en casas de cambio por ciudad
Estas son las cotizaciones de referencia para el martes 24 de noviembre de 2026:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$3.340
|$3.410
|$70
|Cali
|$3.200
|$3.400
|$200
|Cartagena
|$3.750
|$3.980
|$230
|Cúcuta
|$3.400
|$3.500
|$100
|Medellín
|$3.460
|$3.590
|$130
|Pereira
|$3.730
|$3.800
|$70
Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también la venta más costosa, con $3.980.
En contraste, Cali presenta el menor precio de compra, con $3.200 por dólar. Bogotá, por su parte, tiene una de las cotizaciones de venta más bajas, con $3.410.
La diferencia entre compra y venta, conocida como spread, alcanza los $230 en Cartagena, mientras que Bogotá y Pereira presentan un margen de $70.
Precio del dólar en casas de cambio de Bogotá
En Bogotá, las cotizaciones también dependen del establecimiento y pueden cambiar durante la jornada.
|Casa de cambio
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Cambios Vancouver
|$3.310
|$3.400
|$90
|Amerikan Cash
|$3.320
|$3.420
|$100
|Smart Exchange
|$3.300
|$3.400
|$100
|El Cóndor Cambios
|$3.300
|$3.420
|$120
|Cambios Kapital
|$3.250
|$3.400
|$150
Entre estas referencias, Amerikan Cash registra el mejor precio de compra, con $3.320 por dólar, mientras que Cambios Vancouver, Smart Exchange y Cambios Kapital tienen el menor precio de venta, con $3.400.