Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar más caro; la moneda cierra la jornada sobre los 3.500 pesos

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: TRM y cotización en casas de cambio este 24 de noviembre de 2026

Este martes, 24 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.505,92 por dólar, de acuerdo con las cifras publicadas para la jornada.

La cotización presenta un incremento de $44 frente al lunes 23 de noviembre, cuando se ubicó en $3.461,92. Esto representa un aumento del 1,27 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta varían dependiendo de la ciudad y del establecimiento. Las referencias disponibles para este martes muestran diferencias importantes entre las principales capitales del país.

Es importante tener en cuenta que estos valores son orientativos y pueden modificarse durante el día, de acuerdo con la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia para el martes 24 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.340 $3.410 $70 Cali $3.200 $3.400 $200 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.400 $3.500 $100 Medellín $3.460 $3.590 $130 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también la venta más costosa, con $3.980.

En contraste, Cali presenta el menor precio de compra, con $3.200 por dólar. Bogotá, por su parte, tiene una de las cotizaciones de venta más bajas, con $3.410.

La diferencia entre compra y venta, conocida como spread, alcanza los $230 en Cartagena, mientras que Bogotá y Pereira presentan un margen de $70.

Precio del dólar en casas de cambio de Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones también dependen del establecimiento y pueden cambiar durante la jornada.

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Cambios Vancouver $3.310 $3.400 $90 Amerikan Cash $3.320 $3.420 $100 Smart Exchange $3.300 $3.400 $100 El Cóndor Cambios $3.300 $3.420 $120 Cambios Kapital $3.250 $3.400 $150

Entre estas referencias, Amerikan Cash registra el mejor precio de compra, con $3.320 por dólar, mientras que Cambios Vancouver, Smart Exchange y Cambios Kapital tienen el menor precio de venta, con $3.400.