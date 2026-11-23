Cualquier ciudadano puede comprar títulos de deuda pública del país desde $60.000 y en su celular, adquiriendo una participación en el fondo bursátil Global X TES Colombia (GXTESCOL) mediante las aplicaciones de inversión vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Estas son las apuestas del MinHacienda para modernizar el mercado de deuda pública

Según explicó el Ministerio de Hacienda, este fondo es una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que cuenta con el apoyo técnico del Grupo Banco Mundial.

Colombia es el segundo país de la región, después de Brasil, en tener un instrumento de este tipo.

Su mecanismo de negociación es como el de un ETF. Es decir, se compra y se vende en la Bolsa de Valores de Colombia como si fuera una sola acción, pero el GXTESCOL realmente agrupa los Títulos de Tesorería (TES) mediante los cuales se financia el Gobierno.

Este mecanismo permite comprar o vender las participaciones libremente en la bolsa sin tener un período mínimo de permanencia o sanciones, mientras que ofrece una importante diversificación dentro de un solo título.

El fondo bursátil Global X TES Colombia registra una rentabilidad acumulada del 18,8% desde su lanzamiento. Foto: Ministerio de Hacienda

La rentabilidad acumulada de este fondo es del 18,8% desde su salida al mercado en marzo de 2024, detalló MinHacienda.

Esta rentabilidad responde a la variación de los precios en el mercado de bonos y también a la reinversión automática de los intereses de los títulos de la canasta. El monto mínimo para adquirir una participación es de $60.000 y su comisión de administración es cerca del 0,30% anual.

Actualmente, en capitalización de mercado, el GXTESCOL ha movilizado $66.000 millones y cuenta con una participación de más de 1.500 inversionistas minoristas. El fondo cotiza en las bolsas de Chile y Perú, a través del mercado integrado Nuam.

“Nuestra meta es clara: que invertir en deuda pública sea tan natural como abrir una cuenta de ahorros. Más ciudadanos invirtiendo en TES significa un mercado de capitales más pujante y consolidado”, señaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.