La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió licencia ambiental a dos megaproyectos de hidrocarburos en Casanare y Meta tras evaluar sus condiciones técnicas, ambientales y sociales.

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Ambos proyectos, uno en Orucué y otro en Cabuyaro y Puerto López, avanzarán hacia la fase de exploración y explotación.

El primer proyecto es del operador Petróleos Colombianos S.A., Campo Tapir Sureste en Casanare. La ANLA aprobó, con fecha del 12 de noviembre de 2026, la perforación de hasta 35 pozos convencionales en 5 locaciones.

Para este proyecto en Orocué, no se realizará ningún vertimiento a cuerpos de agua superficiales y las aguas residuales tratadas se dispondrán en el suelo mediante 5 ZODAR, detalló la ANLA.

La Autoridad les concedió la licencia ambiental tras evaluar sus condiciones técnicas, ambientales y sociales. Foto: ANLA - Composición SEMANA

Además, Petróleos Colombianos S.A. construirá 25 kilómetros de vías nuevas y adecuará 20,57 kilómetros de vías existentes, con una compensación ecológica exigida de 919,12 hectáreas.

El segundo proyecto es de ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia, el área de desarrollo CPO-5 en Meta. Aquí la Autoridad aprobó la modificación de la licencia de perforación exploratoria a etapa de explotación para hasta 40 nuevas locaciones y 10 Centrales de Facilidades de Producción (CPF) de hasta 8 hectáreas cada una.

Este segundo proyecto contempla la construcción de 250 km de vías de acceso nuevas, 250 km de líneas de flujo y 250 km de líneas de transmisión eléctrica, con una compensación ecológica exigida de 1.765,92 hectáreas.

En su comunicado oficial, la entidad ratificó que las decisiones se fundamentan en “el rigor técnico, la gestión de impactos y el control ambiental en regiones con alta tradición hidrocarburífera”.