Una avalancha de cartas relacionadas con la Ley de Rescate Económico que hace trámite en el Congreso de la República debe tener ya el presidente Abelardo De La Espriella.

Los tenderos no se quedaron atrás. Más de 1.000 de ellos, que representan a las tiendas de barrio en distintas regiones del país, enviaron una misiva al mandatario.

El motivo es la Ley de Rescate Económico, proyecto de ley que ha puesto a hablar al país sobre uno de los temas más sensibles en materia política y económica, ya que por un lado va lo técnico y por el otro lo social, político y hasta cultural.

En el caso de los tenderos, lo que le piden al jefe de Estado es que intervenga para que los llamados impuestos saludables, incluidos en el documento original que fue radicado en el Congreso, sean eliminados del proyecto de ley.

Impuestos saludables Foto: Getty Images

A juicio de los tenderos, “cuando al barrio le alcanza menos, a la tienda también le alcanza menos”, dijeron, en relación con otras medidas que también terminarían afectándolos, por freno al consumo.

Piden evaluar si los impuestos actuales están funcionando

Para los tenderos, el gobierno debería evaluar la efectividad de la tributación actual, principalmente la evasión y los beneficios que se aplican con los impuestos. “Creemos que antes de poner más impuestos, el país debería evaluar si los actuales están funcionando y escuchar la realidad de las familias y negocios que los sienten todos los días”.

El llamado de los tenderos al presidente es el de “defender la tienda de barrio”, porque, desde su perspectiva, con ello “se defiende el sustento de miles de familias colombianas.

La misiva enviada también tiene copia a los congresistas, quienes, junto con los representantes del Ejecutivo, andan por estos días en audiencias públicas, según el cronograma programado para ello, de cara a que la construcción de la ponencia que será sometida a votación logre ser consensuada.

Impuestos saludables Foto: Getty Images/iStockphoto

No es solo un asunto tributario

En el documento enviado a De La Espriella, los tenderos explican que su preocupación no se limita a un tema tributario. “Los productos afectados por los impuestos saludables representan cerca de uno de cada tres pesos que ingresan diariamente a una tienda de barrio, mientras que más de la mitad de los tenderos afirma que sus clientes tienen menos recursos para comprar y casi la mitad reporta una reducción en la rentabilidad de sus negocios”.

En consecuencia, alegan que se trata de un alto impacto para la actividad y los pequeños negocios ya se están volviendo insostenibles.

Audiencias públicas por proyecto de Ley de Rescate Económico Foto: Imagen generada por IA

Así, afirmaron que, si bien dichos impuestos vienen de tiempo atrás, ahora se busca potenciarlos en vez de eliminarlos. “Los impuestos saludables fueron creados mediante la Ley 2277 de 2022 y comenzaron a aplicarse en noviembre de 2023 sobre bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados. Hoy vuelven a estar en el centro del debate porque en el Congreso se tramitan iniciativas para eliminarlos, mientras que el Proyecto de Ley 477 de 2026 —Ley de Rescate Económico— propone ampliar su alcance a nuevas categorías de alimentos y bebidas, incluyendo productos con edulcorantes”.

El tema tributario, que tiene gran peso en la Ley de Rescate Económico, sube de temperatura y hoy será analizado en una audiencia pública en Bogotá.