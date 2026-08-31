Tiendas de barrio: pequeños motores que impulsan la economía

Colombia está repleta de tiendas de barrio: pequeños negocios que diariamente satisfacen las necesidades de abastecimiento de millones de personas. En el país hay cerca de 450.000 negocios de este tipo, los cuales generan más de 1,75 millones de empleos, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).

En ese mismo reporte el gremio confirma otras cifras relevantes. Por ejemplo, que el 90 % de los hogares colombianos compra a través de estos canales al menos dos veces al mes, y que entre el 42 y el 46 % de las compras básicas que realizan normalmente los colombianos provienen de estos establecimientos.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se trata de “un sector que resiste, pero que lo hace en condiciones adversas. Las tiendas siguen siendo fundamentales para millones de consumidores y para la economía de barrio, pero muchas están más preocupadas por sostenerse que por crecer”.

Lo cierto es que su panorama de sostenimiento presenta varias complejidades. Desde Fenalco explicaron que el 50 % de los tenderos afirma que hoy sus clientes tienen menos recursos que antes; el 47 % reporta una reducción de sus márgenes de ganancias, y el 60 % destina más del 10 % de sus ingresos totales para cumplir con los gastos de servicios públicos y arriendo.

Para completar, el 85 % de estos pequeños negocios todavía no cuenta con un sistema POS, una herramienta que integra hardware y software, diseñada para procesar pagos, registrar ventas y emitir facturas; y el 49,55 % aún no utiliza plataformas digitales como WhatsApp ni redes sociales para comercializar sus productos.

Ante este panorama, el gremio viene adelantando varios programas de capacitación, digitalización, educación financiera y acceso al crédito para los tenderos del país, a lo que pronto se sumará la implementación del Plan Tenderos, una estrategia liderada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para impactar la vida de estos emprendedores, avanzar en su sostenibilidad y modernizar su infraestructura física.

Según Fenalco, el plan se desarrollará a través de seis ejes entre los que sobresalen innovación e infraestructura tecnológica, seguridad, formación del talento, acceso al financiamiento, modernización regulatoria y territorialización y alianzas. Según Cabal estos ejes “buscan responder de manera integral a los principales desafíos que enfrentan los tenderos y generar mejores condiciones para su productividad, competitividad y sostenibilidad”.

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Asimismo y con el propósito de fortalecer el emprendimiento y la economía popular como motores de prosperidad, iNNpulsa Colombia ha venido estructurando su estrategia ‘Ruta Milagro’. Una iniciativa que, entre otras cosas, presenta una nueva mirada al desarrollo territorial, permitiendo que las regiones sean protagonistas de su propio avance económico.

Mónica Moreno, gerente general de iNNpulsa Colombia, detalló que con la implementación de la Ruta “cada emprendimiento permanecerá vinculado a una red de seguimiento que permitirá monitorear su evolución, identificar señales de crecimiento, estancamiento o deterioro, además de activar nuevas rutas de acompañamiento cuando sean necesarias”.

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La ruta para crecer

Además de los retos económicos, las tiendas de barrio vienen enfrentando otra serie de desafíos como la entrada de los hard discounters. La creciente presencia de estos establecimientos, a lo largo y ancho del país, “ha cambiado radicalmente las dinámicas de compra, generado así competencia en precios, promociones, variedad y eficiencia”, explicó Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá-Región (CCB).

Desde Fenalco agregaron que la liquidez y el acceso al crédito son otros de los temas más preocupantes. Explicaron que cerca del 60,8 % de los tenderos del país requiere financiación, principalmente para comprar inventario, mientras que el 39,55 % reporta mayores restricciones de sus proveedores, como pagos de contado, menores plazos y mayores costos financieros.

Aun así, estos negocios siguen siendo uno de los canales de venta más relevantes del mercado local. “El tendero no es solamente quien vende un producto, muchas veces es el amigo, el vecino y la persona que conoce a sus clientes, sus preferencias y sus necesidades”, puntualizó Claros Polanco.

Esa cercanía, añadió el directivo, representa un enorme valor diferencial frente a formatos de mayor escala. Por eso, la CCB viene trabajando en diferentes rutas de formación y acompañamiento para tenderos en transformación digital, fortalecimiento financiero y estrategias comerciales.

“Estamos preparando a los empresarios para incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus negocios de manera práctica, para que puedan aprovecharla en procesos de gestión, comunicación con sus clientes, análisis de información y toma de decisiones”, resaltó Claros Polanco.

Hoy, por ejemplo, la CCB trabaja de la mano de la Fundación Bavaria, consolidando una ruta que fortalece las capacidades de sus tenderos. “Entendemos que las tiendas de barrio son actores fundamentales de la economía de la ciudad y que, para mantenerse vigentes y competitivas, necesitan evolucionar de acuerdo con las nuevas dinámicas del mercado y los hábitos de los consumidores”, apuntó Claros Polanco.

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Surtido de calidad

Aunque las tiendas de barrio tienen una gran cobertura y relevancia en ventas, normalmente ofrecen un surtido más limitado que el de los supermercados. En el caso de Colombia, los consumidores pueden encontrar en las grandes superficies un surtido de aproximadamente 2.000 artículos, mientras que en una tienda de barrio la cifra bordea los 350. Esta, sin embargo, es la segunda cifra más alta de la región, solo por detrás de Argentina.

Según Rodolfo Aguilar, director para Latam de Sales & TradeHub en NielsenIQ, las ventas en las tiendas están concentradas en bebidas, que representan el 63,5 % de las ventas. En el caso de los alimentos, el porcentaje corresponde al 24,5 %, seguido del 7,1 % que responde a la categoría de higiene y cuidado del hogar y personal. En cuanto a las ventas, el 76 % es menor a los 6.000 pesos, mientras que el ticket promedio ronda los 9.260 pesos y el gasto promedio por hogar durante un trimestre es de 276.993 pesos.

Finalmente, las cerca de 450.000 tiendas que existen en Colombia representan el 13,1 % del total de las tiendas de América Latina (3.458.544), ocupando el tercer lugar en participación en la región después de Brasil (32,4 por ciento) y México (24,9 por ciento), según cifras de NielsenIQ.

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