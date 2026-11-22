SEMANA: ¿Qué factores están reflejando la desaceleración de la economía, tras conocerse el dato del tercer trimestre de 2026?

MAURICIO HERNÁNDEZ-MONSALVE: La moderación del PIB a 0,5 % anual en el tercer trimestre (-0,8 % intertrimestral) materializó las señales de desaceleración que ya mostraba la economía desde antes y se profundizó por los efectos negativos del terremoto.

Según Mauricio Hernández-Monsalve, economista de BBVA Research para Colombia, se dará un relevo de los motores de crecimiento en el que el sector privado asumirá el liderazgo frente al repliegue estatal. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

SEMANA: ¿Cuáles fueron esas señales?

M.H.: El consumo del gobierno cayó 2,6 % frente al trimestre previo, moderándose a 4,2 % anual desde ritmos superiores al 13 % en la primera mitad del año, por el fin del gasto electoral, la normalización tras el pago retroactivo de salarios públicos en el segundo trimestre y el congelamiento de gastos y contrataciones ordenado por la nueva administración.

El consumo de los hogares se enfrió a 1,7 % anual (+0,1 % trimestral). Mientras la apreciación cambiaria abarató los bienes durables importados (+12,4 % anual, liderados por vehículos) y compensó el efecto negativo de las tasas de interés e inflación aún elevadas, el resto del gasto (semidurables -1,7 %, servicios +0,6 % y no durables +1,8 %) carece de ese alivio cambiario directo y, al contrario, se resintieron por un mercado laboral menos dinámico y que ya disipó la mayor parte de los efectos nominales del incremento del salario mínimo.

Y La inversión en maquinaria y equipo se desaceleró notablemente (+0,7 % anual) y la vivienda mantuvo caídas interanuales (-2,2 %), dejando a las obras civiles (+10,3 % en otros edificios y estructuras) como único soporte. Al mismo tiempo, las importaciones crecieron con fuerza (+9,8 % anual) frente a exportaciones deprimidas (-1,8 %), filtrando buena parte de la demanda interna (+2,6 %) hacia producción extranjera.

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SEMANA: ¿Cuáles son los estimativos del cierre del año en materia de crecimiento?

M.H.: En BBVA Research ahora tenemos un claro sesgo a la baja sobre nuestra proyección de crecimiento del PIB de 2,6 % para este año. Tras el dato de 0,5 % en el tercer trimestre, las estimaciones del mercado se están corrigiendo hacia el rango de 2 % a 2,3 % para el año completo.

SEMANA: ¿Cuál será la dinámica de crecimiento en 2027?

M.H.: En 2027 el crecimiento irá de menos a más, cerrando el año algo por encima del 2 %, con una recomposición profunda desde el gasto público hacia la inversión privada.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

M.H.: Un arranque lento por efecto base y ajuste fiscal. El primer trimestre de 2027 tendrá un crecimiento interanual muy bajo, afectado por una exigente base de comparación frente al primer semestre de 2026 y por el rigor del recorte del gasto público. Luego habrá una aceleración gradual hacia la segunda mitad del año. A medida que la inversión fija tome tracción y las tasas de interés del mercado den mayor respiro, el PIB avanzará en el segundo trimestre, alcanzará un pico en el tercero, favorecido también por la baja base estadística del 0,5 % del tercer trimestre de este año, y cerrará el cuarto trimestre todavía en positivo, dejando la puerta abierta para un crecimiento de alrededor del 3 % en 2028.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con motores como el gasto público, el consumo de los hogares y la inversión?

M.H.: Se dará un relevo de motores en el que el sector privado asumirá el liderazgo frente al repliegue estatal. El principal freno será un gasto público en modo austeridad. Tras crecer 8,4 % en 2025 y algo parecido en 2026, el consumo público se desacelerará drásticamente en 2027, reflejando la reforma fiscal, la urgencia de cumplir la Regla Fiscal y la austeridad anunciada por el gobierno.

Por su parte, el consumo de los hogares será resiliente, pero estable. Es decir, el consumo privado mostrará resiliencia en 2027, acelerándose gradualmente hacia el segundo semestre. El gasto dejará de ser impulsado por los bienes durables importados y tendrá una participación más equilibrada de servicios y bienes no durables.

Ante la desaceleración en el consumo de los hogares y en el gasto público, la inversión se espera que protagonice el crecimiento. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Y la inversión?

M.H.: La inversión fija será el gran motor de 2027, pasará de crecer 1,4 % en 2025 y de una recuperación intermedia en 2026, a liderar la economía con una expansión de sobresaliente en 2027. La inversión en construcción saltará en 2027: las obras civiles (edificios y estructuras) mantendrán un ritmo sobresaliente y la vivienda finalmente quebrará tres años de caídas entre 2024 y 2026 para rebotar en 2027. Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo se mantendrá con dinámicas importantes.

SEMANA: ¿Qué tanto se pueden demorar en concretarse los anuncios de proyectos de inversión para que pesen en el PIB?

M.H.: El rezago habitual entre el anuncio de un proyecto, su cierre financiero, el licenciamiento y el inicio de la ejecución física hace que el anuncio tarde en convertirse en PIB. Los proyectos que ya están en ejecución –como el Metro de Bogotá y otras obras viales– sostendrán crecimientos de doble dígito en estructuras entre el cierre de 2026 y la primera mitad de 2027. En cambio, los nuevos anuncios de inversión privada, vivienda y reposición de maquinaria tardarán algo más en madurar. A partir del segundo semestre de 2027 pesarán de forma más contundente en el PIB, consolidándose a partir de 2028.

SEMANA: El escenario de reconstrucción después del terremoto, ¿qué tanto puede ayudar?

M.H.: Las labores de reconstrucción actuarán como un amortiguador parcial y focalizado, especialmente entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer semestre de 2027. En nuestras cifras, esto contribuye a que la inversión en edificios y estructuras se mantenga dinámica y a que la inversión en vivienda pase de caer a crecer en 2027.

SEMANA: ¿Será el 2027 un año duro en materia de crecimiento? ¿Cuáles son los estimativos de crecimiento para 2027 y qué los explica?

M.H.: Más que un año de crisis, 2027 será un año de transición exigente y crecimiento moderado, situado por debajo del potencial de la economía.

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SEMANA: ¿Qué explica el comportamiento de la economía el año entrante?

M.H.: Cuatro fuerzas explican el PIB de 2027. Una, el ajuste fiscal necesario. El menor crecimiento del consumo público le resta cerca de un punto porcentual de impulso directo a la economía frente a lo observado en 2025-2026. Dos, la resiliencia privada liderada por la inversión. La demanda interna crecerá bien en 2027, sostenida por el repunte de la inversión fija (gracias a obras civiles y la reactivación de la vivienda) y un consumo privado firme relativamente estable. Tres, menor filtración hacia importaciones y mejora gradual exportadora. Las importaciones seguirán creciendo por encima del PIB y drenando parte de la demanda interna, pero moderarán su ritmo. Al mismo tiempo, las exportaciones dejarán atrás la contracción de 2026 para recuperarse gradualmente en 2027, reduciendo lo que resta el sector externo sobre el PIB. Y cuatro, inflación y tasas de interés. La inflación llegará a máximos en la primera parte de 2027 por los efectos del fenómeno de El Niño. Al mismo tiempo, las tasas de interés reales, aunque irán bajando, seguirán siendo restrictivas durante la primera parte del año.

SEMANA: ¿Se materializará el escenario de estanflación el año entrante?

M.H.: No vemos un escenario de estanflación en 2027. La estanflación combina recesión –o estancamiento agudo– con una inflación desbordada o en aceleración permanentes, y ninguna de las dos condiciones forma parte de nuestro escenario central.

SEMANA. ¿Cuál es ese escenario?

M.H.: Por una parte, la actividad no entra en recesión y tiende a acelerarse. Aunque el promedio anual de crecimiento será modesto y el primer semestre será lento, la economía mantendrá una expansión positiva en todos los trimestres, apoyada en un crecimiento de la demanda interna y la inversión fija. Y, por otra, menor presión inflacionaria de demanda. Precisamente el enfriamiento del gasto público, una demanda de servicios que crece a ritmos moderados y una brecha del producto que permanece contenida reducen las presiones inflacionarias de demanda. Si bien persisten riesgos de oferta, como el fenómeno de El Niño, y de indexación, la moderación del consumo final favorece la continuidad del proceso desinflacionario más que un rebrote estanflacionario.