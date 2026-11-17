La economía colombiana comenzó a mostrar señales de estanflación, una combinación de bajo crecimiento y elevada inflación que complica las perspectivas para el cierre de 2026 y, especialmente, para 2027. El Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 0,5 % anual en el tercer trimestre, su menor ritmo en tres años, mientras la inflación aumentó de 6,1 % a 6,3 %.

El diagnóstico más contundente provino del Banco de Bogotá, que advirtió que la economía entró en una fase de estanflación. El crecimiento cayó desde 3,6 % en el segundo trimestre hasta 0,5 % en el tercero, una desaceleración que no se explica únicamente por los efectos del terremoto de agosto.

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Según el análisis de la entidad, el Banco de la República estimó que el sismo restó entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento. Sin ese choque, la economía habría avanzado entre 1 % y 1,3 %, todavía muy por debajo del registro del trimestre anterior.

Las señales de debilidad también preocupan a Bancolombia. Su equipo de investigaciones económicas señaló que once de las doce actividades productivas perdieron dinamismo y que el resultado quedó por debajo de su pronóstico de 1,8 %. Además, el PIB registró una contracción de 0,8 % frente al trimestre anterior, descontando los efectos estacionales.

Crecimiento económico vs. Inflación (%) Foto: Investigaciones Económicas Banco de Bogotá

El deterioro alcanzó varios motores de la economía. El consumo de los hogares creció apenas 1,7 %, afectado por las elevadas tasas de interés, el debilitamiento del mercado laboral y la menor capacidad de gasto. La inversión fija, fundamental para ampliar la capacidad productiva, pasó de crecer 7,1 % en el segundo trimestre a solo 2,1 % en el tercero.

Credicorp Capital también alertó sobre factores estructurales que limitan la recuperación. La agricultura se contrajo 6,7 %, mientras la industria manufacturera cayó 1,2 %. En contraste, la minería creció 7,8 %, aunque buena parte de ese avance respondió a un rebote estadístico en la extracción de minerales metálicos.

Colombia enfrenta el riesgo de una combinación peligrosa: bajo crecimiento y alta inflación

Otro factor determinante fue la moderación del gasto público. Su crecimiento pasó de 13,4 % en el primer semestre a 4,2 % en el tercer trimestre, en medio de la política de austeridad y la menor ejecución presupuestal del nuevo Gobierno.

A esto se suma el deterioro del sector externo. Las exportaciones disminuyeron 1,8 %, mientras las importaciones aumentaron 9,8 %, presionando el crecimiento y ampliando el déficit comercial.

Las alertas para 2027

El panorama plantea riesgos para el próximo año. El Banco de Bogotá proyecta que la economía crecerá 2 % en 2026 y apenas 1,5 % en 2027. Según sus analistas, la recuperación dependerá del ajuste fiscal, de las decisiones sobre el salario mínimo y de la capacidad para reactivar la inversión privada.

PIB trimestral de Colombia Foto: Grupo Cibest

Bancolombia, por su parte, considera que los resultados del tercer trimestre introducen un sesgo negativo sobre su previsión de crecimiento para 2026, ante la persistencia de riesgos inflacionarios, condiciones financieras restrictivas y la necesidad de ajustar las finanzas públicas.

Credicorp Capital también está revisando sus proyecciones para el cierre del año y advierte que, aunque parte del impacto del terremoto podría revertirse, la recuperación seguirá siendo moderada mientras no aparezcan señales concretas de reactivación de la inversión privada.

El riesgo es que Colombia llegue a 2027 con una economía que crece poco, una inflación todavía elevada y un margen fiscal reducido para impulsar la actividad.