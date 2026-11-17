El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la economía colombiana registró un crecimiento de un 0,5 % en el tercer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

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En cuanto al acumulado del año, el Dane informó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de un 2,1 % durante los tres primeros trimestres de 2026, reflejando el comportamiento de la economía colombiana en lo corrido del año.

#PIB📈 En el 3er Trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto (PIB), creció 2,1% durante el año corrido. 🔎 Más información aquí: https://t.co/IjfKugsRq5 https://t.co/EQ2A1kMS1T — DANE Colombia (@DANE_Colombia) November 17, 2026

El resultado refleja el comportamiento de la actividad económica durante este periodo y da cuenta del ritmo de crecimiento del país en medio de los desafíos que enfrentan distintos sectores productivos.

Los expertos esperaban que este comportamiento estuviera relacionado con los efectos adversos del terremoto registrado en agosto sobre el empleo y la producción, así como con la pérdida de dinamismo de sectores clave de la economía, como la industria, el comercio y la administración pública, factores que habrían incidido en el desempeño económico durante el periodo.

Es importante recordar que la medición del PIB se realiza cuatro veces al año, para determinar cuál es el crecimiento de la economía. Sin embargo, de manera mensual se realiza el ISE, que es el Índice de Seguimiento a la Economía, que detalla cuál es el crecimiento en cada mes del año, es decir, a corto plazo.

Desde el enfoque de la producción, este resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la explotación de minas y canteras, que registró una variación de un 7,8 % y aportó 0,3 puntos porcentuales al resultado anual.

Otro de los sectores que contribuyó al comportamiento de la economía fue el de administración pública, educación y actividades de atención de la salud humana, que presentó un crecimiento de un 1,6 % y sumó 0,3 puntos porcentuales.

Por su parte, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otros servicios, registraron un incremento de un 5,2 %, con una contribución de 0,2 puntos porcentuales.

El Dane señaló el comportamiento de la economía del país. Foto: Ibero

En cuanto al comportamiento acumulado, durante los tres primeros trimestres de 2026 la economía colombiana creció un 2,1 % frente al mismo periodo de 2025. Este resultado estuvo jalonado principalmente por el sector de administración pública, educación y salud, que aumentó un 5,8 % y aportó un punto porcentual al crecimiento.

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También se destacó el desempeño del comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida, actividades que crecieron un 2 % y contribuyeron con 0,4 puntos porcentuales. A su vez, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, así como otros servicios, registraron una expansión de un 5,9 %, con un aporte de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en lo corrido del año.