DNP radica las bases del Plan de Desarrollo ‘La Patria Milagro’: esta es la hoja de ruta económica

Este viernes 13 de noviembre de 2026, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregó formalmente ante el Congreso de la República y el Consejo Nacional de Planeación el documento técnico de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: Colombia, la Patria Milagro’.

Gobierno dio a conocer bases del Plan de Desarrollo, le apuesta al capitalismo popular: estas son las metas

El texto, que contó con el respaldo previo del Gabinete en pleno, marcará la política pública y la hoja de ruta de inversiones del país durante los próximos cuatro años.

Las metas económicas de ‘La Patria Milagro’

En materia macroeconómica, la propuesta del Gobierno busca disparar el crecimiento de la economía hasta una tasa cercana al 6% anual.

Asimismo, proyecta impulsar una inversión de $150 billones concentrada en 119 proyectos estratégicos, principalmente del sector privado, y elevar la inversión total tanto pública como privada al 25% del PIB para el año 2030.

Estas metas se plantean en paralelo a la reducción de la pobreza monetaria al 20%, la estabilización de la deuda pública en el 64% del PIB y la convergencia de la inflación hacia una meta de largo plazo del 3%, todo bajo el estricto cumplimiento de la Regla Fiscal y el respeto a la autonomía del Banco de la República.

“Debemos nivelar la cancha”: el llamado del DNP

Durante la entrega formal del documento ante el Consejo Nacional de Planeación, el director del DNP, Julián Buitrago, hizo un llamado a la equidad social y al trabajo articulado entre el Estado y las comunidades vulnerables.

“Debemos en estos cuatro años tratar de nivelar la cancha y hacer que tengan mejores condiciones con los que el Estado siempre ha tenido deudas (...) tenemos la firme intención de que sean escuchados y que esas propuestas y que esas necesidades empecemos a cubrirlas”, enfatizó Buitrago.

El Departamento Nacional de Planeación formalizó la entrega del documento técnico que guiará la inversión y la política pública en Colombia. Foto: DNP - Composición SEMANA

Las otras propuestas del PND

Para dinamizar la atracción de capitales, el documento contempla la puesta en marcha del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el cual otorgará garantías tributarias en renta y patrimonio a grandes inversiones durante 16 años.

De igual manera, se propone la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con incentivos clave en agroindustria, minería, manufactura y turismo para departamentos de frontera y vulnerables como La Guajira, Chocó, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas.

En el segmento de las pequeñas y medianas empresas, se otorgan facultades excepcionales al Fondo Nacional de Garantías (FNG) para condonar parcialmente capital a mipymes sobreendeudadas.

Complementariamente, la estrategia de atracción de capitales se apoyará en herramientas operativas como la Ventanilla Única de Inversiones, las Milagro Weeks, el programa Capital para Crecer, la Ruta Milagro y la iniciativa Pueblos Milagro.

Los siete ejes estratégicos de ‘La Patria Milagro’

Las bases de ‘La Patria Milagro’ están estructuradas en siete ejes estratégicos que abarcan la descentralización regional, la educación y tecnología, la seguridad nacional, la protección social, la recuperación económica, la transformación institucional y la resiliencia territorial.

En este último eje se destaca el Fondo Milagro, destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, integrando recursos públicos, APPs y Obras por Impuestos, con foco prioritario en restablecer la conectividad vial en el departamento del Chocó.

¿Qué sigue para el PND?

Tras esta primera entrega técnica, el DNP solicitó a las bancadas parlamentarias realizar un análisis riguroso del documento.

El cronograma legal establece que el 7 de febrero de 2027 se radicará el proyecto de ley articulado ante el Legislativo, inicio del debate parlamentario que deberá culminar con su aprobación final en mayo de 2027.