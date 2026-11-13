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Economía

Dólar en casas de cambio en Colombia hoy, 13 de noviembre: sube la TRM y estas son las ciudades donde más pagan

La divisa registra un nuevo aumento frente a la jornada anterior. Conozca cuánto pagan y cobran las casas de cambio en Bogotá y otras ciudades del país.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m.
Precio del dólar.
Precio del dólar. Foto: NurPhoto via AFP

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Dolár
El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 13 de noviembre de 2026

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.301,91 por dólar, de acuerdo con la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cotización registra un aumento frente al jueves, 12 de noviembre, cuando se ubicó en $3.297,07.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Para esta jornada, las cotizaciones de referencia muestran variaciones entre las principales capitales del país.

Estos valores son de referencia y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para el viernes, 13 de noviembre de 2026:

CiudadLe compranLe vendenSpread
Bogotá$3.220$3.290$70
Cali$3.120$3.250$130
Cartagena$3.750$3.980$230
Cúcuta$3.270$3.310$40
Medellín$3.150$3.270$120
Pereira$3.730$3.800$70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

Por su parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Medellín registra la cotización de venta más económica, con $3.270.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta registra el menor margen, con $40.

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada.

Estas son las referencias disponibles para comparar los precios:

Casa de cambioLe compranLe vendenSpread
Amerikan Cash$3.240$3.300$60
Cambios Kapital$3.180$3.280$100
Cambios Vancouver$3.200$3.285$85
El Cóndor Cambios$3.180$3.300$120
Latin Cambios$3.180$3.270$90
Miss Money Cambios$3.240$3.275$35
Money Cambios WC$3.150$3.300$150
Punto Dollar$3.180$3.300$120
Smart Exchange$3.200$3.270$70

Entre estas referencias, Amerikan Cash y Miss Money Cambios presentan el precio de compra más alto, con $3.240 por dólar.

Por otra parte, Latin Cambios y Smart Exchange registran el precio de venta más bajo, con $3.270. Miss Money Cambios también presenta una cotización competitiva, con $3.275.

En cuanto al diferencial, Miss Money Cambios registra el menor margen, con $35 por dólar. Le sigue Amerikan Cash, con $60.

Por su parte, Money Cambios WC presenta la mayor diferencia entre compra y venta, con $150 por dólar.

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