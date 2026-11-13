Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 13 de noviembre de 2026

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.301,91 por dólar, de acuerdo con la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cotización registra un aumento frente al jueves, 12 de noviembre, cuando se ubicó en $3.297,07.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Para esta jornada, las cotizaciones de referencia muestran variaciones entre las principales capitales del país.

Estos valores son de referencia y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para el viernes, 13 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.220 $3.290 $70 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.270 $3.310 $40 Medellín $3.150 $3.270 $120 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

Por su parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Medellín registra la cotización de venta más económica, con $3.270.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta registra el menor margen, con $40.

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada.

Estas son las referencias disponibles para comparar los precios:

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $3.240 $3.300 $60 Cambios Kapital $3.180 $3.280 $100 Cambios Vancouver $3.200 $3.285 $85 El Cóndor Cambios $3.180 $3.300 $120 Latin Cambios $3.180 $3.270 $90 Miss Money Cambios $3.240 $3.275 $35 Money Cambios WC $3.150 $3.300 $150 Punto Dollar $3.180 $3.300 $120 Smart Exchange $3.200 $3.270 $70

Entre estas referencias, Amerikan Cash y Miss Money Cambios presentan el precio de compra más alto, con $3.240 por dólar.

Por otra parte, Latin Cambios y Smart Exchange registran el precio de venta más bajo, con $3.270. Miss Money Cambios también presenta una cotización competitiva, con $3.275.

En cuanto al diferencial, Miss Money Cambios registra el menor margen, con $35 por dólar. Le sigue Amerikan Cash, con $60.

Por su parte, Money Cambios WC presenta la mayor diferencia entre compra y venta, con $150 por dólar.