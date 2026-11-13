Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 13 de noviembre de 2026
Este viernes, 13 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.301,91 por dólar, de acuerdo con la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La cotización registra un aumento frente al jueves, 12 de noviembre, cuando se ubicó en $3.297,07.
En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Para esta jornada, las cotizaciones de referencia muestran variaciones entre las principales capitales del país.
Estos valores son de referencia y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.
Precio del dólar en casas de cambio por ciudad
Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para el viernes, 13 de noviembre de 2026:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$3.220
|$3.290
|$70
|Cali
|$3.120
|$3.250
|$130
|Cartagena
|$3.750
|$3.980
|$230
|Cúcuta
|$3.270
|$3.310
|$40
|Medellín
|$3.150
|$3.270
|$120
|Pereira
|$3.730
|$3.800
|$70
Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.
Por su parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Medellín registra la cotización de venta más económica, con $3.270.
En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta registra el menor margen, con $40.
Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá
En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada.
Estas son las referencias disponibles para comparar los precios:
|Casa de cambio
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Amerikan Cash
|$3.240
|$3.300
|$60
|Cambios Kapital
|$3.180
|$3.280
|$100
|Cambios Vancouver
|$3.200
|$3.285
|$85
|El Cóndor Cambios
|$3.180
|$3.300
|$120
|Latin Cambios
|$3.180
|$3.270
|$90
|Miss Money Cambios
|$3.240
|$3.275
|$35
|Money Cambios WC
|$3.150
|$3.300
|$150
|Punto Dollar
|$3.180
|$3.300
|$120
|Smart Exchange
|$3.200
|$3.270
|$70
Entre estas referencias, Amerikan Cash y Miss Money Cambios presentan el precio de compra más alto, con $3.240 por dólar.
Por otra parte, Latin Cambios y Smart Exchange registran el precio de venta más bajo, con $3.270. Miss Money Cambios también presenta una cotización competitiva, con $3.275.
En cuanto al diferencial, Miss Money Cambios registra el menor margen, con $35 por dólar. Le sigue Amerikan Cash, con $60.
Por su parte, Money Cambios WC presenta la mayor diferencia entre compra y venta, con $150 por dólar.