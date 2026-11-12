Antioquia aumentó 37,1 % sus exportaciones entre enero y septiembre de 2026: el oro concentró más de la mitad de las ventas

Antioquia se consolidó como el departamento con mayor valor de exportaciones del país entre enero y septiembre de 2026. De acuerdo con el informe de la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, las ventas externas de la región alcanzaron los US$10.679,4 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 37,1 % frente al mismo periodo de 2025.

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Con este resultado, el departamento concentró el 25,3 % de las exportaciones nacionales y aportó 7,7 puntos porcentuales a su variación. En el periodo analizado, el peso exportado llegó a 2,2 millones de toneladas métricas, una disminución de 2,2 % anual.

El comportamiento estuvo impulsado principalmente por el oro en bruto para uso no monetario, que representó el 55,4 % de las ventas externas de Antioquia, con US$5.911,9 millones y un crecimiento de 92,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Este producto aportó 36,4 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones del departamento.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de productos antioqueños, con US$2.748,7 millones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros productos que contribuyeron al resultado fueron los minerales de cobre y concentrados, con un aumento de 22,2 % y ventas por US$505,7 millones, y los minerales de oro y concentrados, que llegaron a US$361 millones, con un crecimiento de 21,4 %.

En contraste, algunos productos agrícolas registraron retrocesos. El café sin tostar ni descafeinar, que representó el 6,3 % de las exportaciones, disminuyó 12,6 %, hasta los US$670,3 millones. También cayeron las ventas externas de aguacates Hass, con una reducción de 20,7 %.

Por destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de productos antioqueños, con US$2.748,7 millones y una participación de 25,7 % del total. Las exportaciones hacia ese mercado crecieron 28,2 %.

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Italia ocupó el segundo lugar, con US$1.943,5 millones y un incremento de 426,4 %, mientras que Canadá se ubicó tercero, con US$1.206,9 millones y un crecimiento de 93 %.

Solo en septiembre, Antioquia exportó US$1.312,7 millones, un aumento de 13,7 % frente al mismo mes de 2025. La cifra representó el 24,3 % del total nacional y mantuvo al departamento en el primer lugar del escalafón exportador. En ese mes, el oro en bruto concentró el 57,9 % de las ventas externas, con US$759,7 millones.