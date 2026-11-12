Analdex advierte sobre fallas en servicios informáticos de la Dian: están afectando importaciones y exportaciones

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) denunció fallas e intermitencias en los servicios informáticos electrónicos aduaneros prestados por la Dian, así como el impacto que están teniendo sobre las operaciones de importación y exportación.

Dian impuso 171 medidas cautelares sobre mercancías avaluadas en $108.621 millones en 12 ciudades

De acuerdo con la información recopilada por Analdex, desde el inicio de esta semana varias empresas del gremio han reportado dificultades e intermitencias en el ingreso a las plataformas de gestión aduanera.

Más específicamente, los agremiados afectados hacen parte de las seccionales de la Costa Caribe, Antioquia, Eje Cafetero y Suroccidente.

Entre las fallas que están impactando la operación de importadores y exportadores están inconvenientes en la aceptación de declaraciones, problemas en la actualización de declaraciones anticipadas, en la solicitud de selectividad y retrasos en la generación del recibo oficial de pago, según detalló el comunicado de Analdex.

Los inconvenientes denunciados por el gremio se traducen en mayores costos y demoras en las entregas. Foto: guillermo torres-semana

“Tales problemáticas tecnológicas se traducen, en la práctica, para las empresas en mayores costos de almacenamiento y transporte, demoras en la entrega de mercancías y el riesgo latente de incumplir compromisos comerciales por causas totalmente ajenas a su gestión”, alertó el gremio.

El gremio también llamó la atención sobre una falla eléctrica general presentada el pasado lunes 9 de noviembre, una contingencia que impidió la aceptación de declaraciones, la solicitud de levante y el despacho fluido de vehículos con mercancía ya autorizada desde los puertos.

En ese sentido, Analdex hizo un llamado de cooperación para resolver estos inconvenientes lo más pronto posible en un trabajo conjunto con la Dian.

“Proponemos abrir espacios de interlocución directa para conocer el origen detallado de las intermitencias y las medidas adoptadas, revisar en detalle el estado actual y el cronograma del proceso de modernización tecnológica de los sistemas aduaneros”, señaló el gremio en su comunicado oficial.