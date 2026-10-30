Exportaciones colombianas de confitería caen 13,2 %, pero nuevos mercados ganan terreno

La industria colombiana de confitería y chocolatería enfrenta un año retador en los mercados internacionales. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones del sector alcanzaron US$248,5 millones, una caída de 13,2 % frente a los US$286,4 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según cifras de la Dian analizadas por Analdex. Sin embargo, el crecimiento de nuevos destinos muestra avances en la diversificación comercial, en plena temporada de Halloween.

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La reducción estuvo concentrada principalmente en Estados Unidos, Ecuador y Venezuela, mercados que explicaron cerca del 90 % de la caída. Las ventas hacia Estados Unidos disminuyeron 28,6 %, equivalentes a US$22,2 millones menos, en un contexto marcado por los aranceles adicionales a productos colombianos. En Ecuador, las exportaciones bajaron 26,6 %, mientras que en Venezuela retrocedieron 8,8 %.

Pese a este comportamiento, siete mercados aumentaron sus compras: Perú, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Honduras y Costa de Marfil. En conjunto, estos destinos sumaron US$57,8 millones, un crecimiento de 13,1% frente al año anterior. Su participación conjunta ya supera las exportaciones dirigidas a Estados Unidos.

Santiago Pardo Salguero, presidente ejecutivo de Analdex. Foto: Analdex

“Halloween sigue siendo la vitrina más importante del año para la confitería colombiana. Este 2026 ha sido retador por el entorno arancelario en Estados Unidos, pero el sector está respondiendo como debe: abriendo y fortaleciendo otros mercados. Que Perú, Costa Rica o Guatemala estén comprando más demuestra que nuestros dulces compiten por calidad, innovación y cercanía logística”, afirmó Santiago Pardo Salguero, presidente ejecutivo de Analdex.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de la confitería colombiana, con US$55,5 millones, equivalentes al 22,3 % del total exportado. Le siguieron Venezuela, con US$41,9 millones, y Perú, con US$25,6 millones. Este último registró un crecimiento de 9,2 % y superó a Ecuador, que ocupó el cuarto lugar con US$20,5 millones.

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Entre los mercados con mayores incrementos sobresalió Guatemala, cuyas compras crecieron 38,4%, hasta US$7,1 millones. También se destacaron Costa de Marfil, con un aumento de 29,4 %, y Honduras, con 13,8 %.

Por departamentos, Valle del Cauca lideró las exportaciones con US$95,6 millones, seguido de Caldas, con US$69,5 millones. En productos, los bombones, caramelos, confites y pastillas concentraron US$116,9 millones, el 47 % del total. Además, los chicles crecieron 39,5 % y los chocolates sin azúcar aumentaron sus ventas externas 105,3 %.