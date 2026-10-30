¿Aumentos de IVA pueden tener efectos inmediatos sobre precios al ciudadano? Gerente de BanRepública habló de la Ley de Rescate

En solitario estuvo el gerente del Banco de la República, luego de la reunión de la junta del Emisor, en la que el equipo de expertos decidió mantener las tasas de interés inalteradas, en un 12,25 %.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien habitualmente acompaña al gerente del Banco Central, Leonardo Villar, en la rueda de prensa posterior a la decisión, no participó en esta ocasión, que coincide con la radicación en el Congreso de la República de la Ley de Rescate Económico, la cual ha dado de qué hablar en las últimas horas.

La iniciativa legislativa incluye el esperado recorte en el gasto público, por un equivalente a un 2,2 % del PIB, pero también un paquete de impuestos, en el que la columna vertebral es el IVA, impuesto que se modifica, cargando así a muchos bienes y servicios que antes tenían una tarifa del 5 %, y que ahora pasan a la tarifa general del 19 %.

Como una de las razones de la política monetaria que lidera el Banco de la República es controlar la inflación, Villar respondió si esos aumentos del IVA previstos podrían causar efectos inmediatos sobre los precios. Es decir, causar presiones inflacionarias.

En la respuesta, Villar aclaró que se refería al tema de manera general, pues no ha analizado aún en profundidad los alcances de la Ley de Rescate Económico presentada por el gobierno.

Al respecto, dijo que, si bien es cierto que aumentos en IVA tienden a subir los precios, las medidas que aplican las naciones para reducir el déficit fiscal, que, a la larga, es una de las que lleva encima el proyecto de ley del Ejecutivo, contrarrestan los posibles impactos inflacionarios de un mayor IVA a bienes y servicios.