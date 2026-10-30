Banco de la República mantuvo inalteradas las tasas de interés al 12,25%

El Banco de la República decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en 12,25 %, conservando el mismo nivel registrado en la reunión anterior.

Con esta determinación, la autoridad monetaria mantiene su postura de política monetaria, en medio de los retos que enfrenta la economía colombiana en materia de inflación, crecimiento económico y estabilidad de precios.

Esta decisión busca impulsar la actividad económica, incentivar el consumo de los hogares y facilitar el acceso al crédito para empresas y ciudadanos. La medida podría traducirse en menores costos de financiación y un mayor dinamismo de la inversión y el consumo.

La Junta Directiva del Banco de la República Foto: Banco de la República

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no participó en la rueda de prensa posterior a la decisión de tasas de interés del Banco de la República.

Su ausencia se produce luego de la radicación del proyecto de ley de rescate financiero.

*Noticia en Desarrollo.