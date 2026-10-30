Estos son los sectores que impulsaron el empleo en septiembre: el agro fue el sector que más puestos perdió

El mercado laboral colombiano mostró señales de recuperación en septiembre. La tasa de desempleo se ubicó en el 8 %, frente al 8,2 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras que el número de personas ocupadas llegó a 24,24 millones, lo que representó un incremento de 322.000 trabajadores en comparación con el año anterior.

El desempleo cayó al 8% en septiembre, pero creció en las principales ciudades del país

Sin embargo, el comportamiento del empleo no fue homogéneo entre las distintas ramas de actividad económica.

Los resultados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el comercio, la industria manufacturera y el transporte, mientras que el sector agropecuario registró la mayor reducción de ocupados.

Tasa de desocupación septiembre 2026. Foto: Dane

Comercio fue el principal motor de generación de empleo

La actividad de comercio y reparación de vehículos encabezó la generación de puestos de trabajo durante septiembre. Esta rama sumó 162.000 ocupados frente al mismo mes de 2025 y alcanzó una población ocupada de aproximadamente 4,2 millones de personas.

El sector representó el 17,3 % del total de ocupados del país y aportó 0,7 puntos porcentuales a la variación nacional de la población ocupada.

En segundo lugar se ubicó la industria manufacturera, que incorporó 100.000 trabajadores adicionales y llegó a cerca de 2,77 millones de ocupados. Su participación dentro del empleo nacional fue del 11,4 %, con una contribución de 0,4 puntos porcentuales.

La rama de transporte y almacenamiento también tuvo un comportamiento favorable. Esta actividad sumó 84.000 ocupados, hasta alcanzar aproximadamente 1,94 millones de trabajadores, equivalentes al 8 % del total nacional.

A estos sectores se sumaron las actividades profesionales, científicas, técnicas y los servicios administrativos, que generaron 73.000 ocupados adicionales, así como el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 57.000 nuevos trabajadores.

También registraron aumentos las actividades financieras y de seguros, con 47.000; las inmobiliarias, con 42.000; el alojamiento y los servicios de comida, con 20.000, y la construcción, con 15.000.

El sector agropecuario registró la mayor pérdida de trabajadores

En el otro extremo estuvo la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que presentó el mayor retroceso entre las ramas de actividad económica.

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Esta actividad perdió 184.000 ocupados frente a septiembre del año pasado. Su población ocupada se ubicó en cerca de 3,19 millones de personas, equivalente al 13,1 % del empleo nacional.

Además, fue la rama que más restó a la variación total de la ocupación, con una contribución negativa de 0,8 puntos porcentuales.

📉 En septiembre de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 8,0%, registrando una disminución frente al mismo mes de 2025. 🔗 Más información aquí: https://t.co/VpL5seCIxQ https://t.co/HV9aww38B5 — DANE Colombia (@DANE_Colombia) October 30, 2026

Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios también tuvieron un resultado desfavorable: registraron una disminución de 49.000 ocupados.

Por su parte, el grupo de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana perdió 23.000 trabajadores, mientras que información y comunicaciones reportó una reducción de 21.000 personas.