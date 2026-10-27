Informalidad empresarial en Colombia: el Dane reveló que la tasa llegó al 87,5 % en 2025

La tasa de incidencia de la informalidad empresarial multidimensional, medida por el Dane, se ubicó en el 87,5 % el año pasado, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente a la cifra de 2024.

Empleo sin pensión: la informalidad condena a millones de colombianos a una vejez precaria

El Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE) del Dane clasifica como informales a aquellas unidades económicas que incumplen el 50 % o más de las variables evaluadas, entre las que se encuentran: la falta de registro mercantil; la ausencia de aportes a ARL, salud y pensión; el incumplimiento en gastos de funcionamiento y renovación de matrícula mercantil; y la falta de registros contables e impuesto ICA.

La entidad estadística evaluó los micronegocios de las 24 ciudades principales y áreas metropolitanas, los cuales representan casi el 90 % del tejido empresarial nacional.

En este contexto, cobran relevancia propuestas como las impulsadas por el Gobierno para la simplificación tributaria, orientadas a reducir la evasión en estos sectores económicos.

¿Dónde se concentra la informalidad?

Este fenómeno impacta a más del 90 % de los trabajadores por cuenta propia y al 55,2 % de los empleadores. En los micronegocios de una sola persona, la informalidad alcanza el 91,5 %, mientras que en las unidades económicas con cuatro a nueve trabajadores esta cifra se ubica en el 35,8 %.

Este fenómeno impacta a más del 90 % de los trabajadores por cuenta propia y al 55,2 % de los empleadores. Foto: Dane

Por nivel de ingresos, en los micronegocios con ventas inferiores a $1.000.000 la informalidad llega al 97,4 %, en contraste con el 47,5 % registrado en aquellos que perciben más de $10.000.000. Asimismo, los negocios ambulantes reportan un 99 % de informalidad, frente al 58,9 % observado en los establecimientos que cuentan con local, tienda u oficina.

Los sectores con mayor informalidad

La minería, el transporte y almacenamiento, y la construcción registran la mayor incidencia de informalidad. En contraste, las actividades de agricultura y pesca, así como las financieras y profesionales, presentan los niveles más bajos dentro de los micronegocios evaluados.

Las ciudades con mayor informalidad

En el comportamiento regional de este índice, los resultados mostraron que Santa Marta (98,5 %) y Quibdó (98,2 %) reportan los niveles más altos de informalidad empresarial, mientras que Tunja registró la tasa más baja, con un 65,5 %.