Herederos de Elvis Presley demandan a Anthropic por usar 274 canciones para entrenar su IA

La música de Elvis Presley, uno de los artistas más influyentes de la historia del rock, está en el centro de una nueva batalla judicial contra la inteligencia artificial. Los titulares de los derechos de varias de sus canciones demandaron a Anthropic, la compañía estadounidense responsable de Claude, al asegurar que la empresa utilizó sin autorización 274 composiciones asociadas al cantante para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

La demanda fue presentada el 23 de octubre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito Norte de California. Los demandantes sostienen que Anthropic habría reproducido obras protegidas por derechos de autor, las habría incorporado a sus procesos de entrenamiento y, además, habría permitido que su chatbot generara contenidos que reproducen o transforman letras de canciones sin licencia.

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El caso tiene una particularidad: no se trata de una disputa relacionada únicamente con las grandes compañías discográficas, sino de una acción judicial impulsada por entidades y titulares vinculados directamente con el catálogo musical de Presley.

La cifra que reclaman los demandantes asciende a más de 48,6 millones de dólares, según el desglose de la acción judicial.

La acción judicial está encabezada por ABG EPE IP LLC, una entidad vinculada a Authentic Brands Group (ABG), compañía que gestiona derechos comerciales relacionados con Elvis Presley, incluidos aspectos de su nombre e imagen y una participación en los derechos editoriales de determinadas canciones.

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"El rey del rock 'n' roll", Elvis Presley. © marshallmatlock.com Foto: © marshallmatlock.com

A la demanda también se sumaron Raleigh Music Publishing, Abilene Music, Jason Simeon Aberbach y fideicomisos relacionados con la familia Aberbach y con Luigi Creatore, uno de los compositores de Can’t Help Falling in Love, uno de los temas más reconocidos del repertorio asociado al artista.

Los demandantes buscan que Anthropic responda por el presunto uso no autorizado de las obras y por otras conductas que, según la denuncia, vulnerarían la legislación estadounidense sobre derechos de autor y la información que identifica a los titulares de esas obras.

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La reclamación contempla varios componentes. Por la presunta infracción de los derechos de autor, los titulares solicitan hasta 150.000 dólares por cada una de las 274 composiciones, lo que representa aproximadamente 41,1 millones de dólares.

A esa cifra se suman otros montos reclamados bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, relacionados con supuestas prácticas para eludir restricciones de acceso y con la eliminación de información de identificación de las obras.

De acuerdo con el desglose publicado por Music Business Worldwide, el total de las pretensiones económicas supera los 48,6 millones de dólares.

Además del dinero, los demandantes solicitan medidas para impedir nuevas infracciones y que se ordene la incautación o destrucción de las copias no autorizadas que, según alegan, permanecerían en conjuntos de datos de entrenamiento, repositorios internos, infraestructura informática e incluso en los parámetros de los modelos de inteligencia artificial.

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Como parte de su argumentación, los abogados citan una interacción en la que Claude habría generado versiones de canciones que conservaban elementos estructurales de las originales, como los estribillos y la organización de versos y puentes, aunque modificaran algunas palabras.

Anthropic no aceptó las imputaciones. Un portavoz de Anthropic declaró a Music Business Worldwide que la empresa no está de acuerdo con las acusaciones y tiene la intención de defenderse plenamente.

El litigio se suma a otras disputas que enfrenta la compañía por el uso de material protegido para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. En septiembre de 2025, Anthropic llegó a un acuerdo de 1.500 millones de dólares con autores que la habían demandado por el uso de libros obtenidos ilegalmente.