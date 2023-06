“No pudo soportarlo más”: hermanastro de Elvis Presley da detalles sobre cómo el artista habría causado su propia muerte

No cabe duda de que Elvis Presley es considerado como uno de los artistas más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos. No obstante, el nuevo documental sobre el Rey del Rock and Roll mostraría su lado más oscuro.

Uno de los testimonios que más podría generar polémica es el de su hermanastro David Stanley, quien aseguró que el reconocido cantante provocó su propia muerte y se quitó la vida.

Pese a que solo se ha conocido un adelanto de sus declaraciones, el hombre dice en la pieza audiovisual que el músico vivía atormentado de que la gente conociera la verdad sobre su relaciones con mujeres menores de edad. Asimismo, señala que el artista sentía mucha culpa.

“Él premeditó tomar los medicamentos que lo mataron. No podía seguir adelante, no pudo soportarlo más. Amor, daño, dolor, exposición, simplemente no pudo soportarlo más”, precisó el hermanastro Presley de en el documental, citado por el Daily Mail.

Stanley, que hizo parte del séquito del cantante en la década de los 70, también señaló en la producción, que será estrenada próximamente en Amazon Prime, que fue testigo muchas veces del gusto de su familiar por las mujeres jóvenes.

“Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Le dije que era un milagro que no lo arrestaran. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte de que te quitaras los calcetines”, concluyó.

Rock and roll singer Elvis Presley performs on stage in 1972 - Foto: Getty images

Elvis y Priscilla Presley fueron de las parejas más mediáticas de su época - Foto: Getty Images

Cabe recordar que el fallecimiento del Rey del Rock and Roll se produjo, según la autopsia que le hicieron en esa época, debido a un ataque cardíaco. Los documentos forenses indicaron que el corazón del músico tenía el doble de su tamaño normal, además de que en su sangre hallaron rastros de diez drogas diferentes, entre ellas el Diazepam, matacualona, fenobarbital y ethchlorvynol, entre otras.

“La codeína estuvo presente a un nivel, aproximadamente, 10 veces mayor a las concentraciones encontradas terapéuticamente. En vista de los aspectos de polifarmacia, este caso debe considerarse en términos del efecto farmacológico acumulativo de los medicamentos identificados en el informe”, indicó BioScience en Van Nuys, California, tras su deceso.

La muerte acabó con esa imagen de hombre obeso, deprimido y adicto a los medicamentos, y le devolvió la vida al atractivo cantante de sensuales y atrevidos movimientos pélvicos que acompañaban su potente y cadenciosa voz.

El lado oscuro de Elvis

En los últimos años, han salido a relucir nuevas declaraciones inéditas de lo que habrían sido los lamentables y muy cuestionados comportamientos del legendario cantante en vida, que lo tildan como un “predador sexual” de menores.

Tal como escribe Christopher Stevens para el Daily Mail, Elvis Presley no solo fue uno de los intérpretes más importantes de la historia musical del mundo, sino que también fue uno de los hombres que más se aprovechó de la inocencia de muchas jovencitas para suplir sus placeres carnales, teniendo muy claro lo que le podía suceder si cruzaba una línea que hoy en día está más que clara.

Lisa Marie Presley, Priscilla Presley y Elvis Presley - Foto: WireImage

“Kathy Tatum tenía 16 años cuando la ‘mafia’ la señaló en 1969. Elvis tenía 34 y acababa de ser padre por primera vez. Al principio, simplemente la abrazó, la acarició y la besó colmándola de elogios. Pero pronto la estaba llevando a un par de habitaciones de un motel que alquilaba permanentemente”, sentenció Stevens.